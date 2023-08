O processo de restituição do Imposto de Renda ganha destaque novamente com o anúncio do quarto lote de devoluções. A Receita Federal, após a disponibilização do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda, já está em fase de preparativos para a próxima etapa de depósitos.

Restituição do Imposto de Renda 2023: novo lote é anunciado

O pagamento referente ao quarto lote de restituição está cada vez mais próximo de se concretizar, trazendo alívio financeiro para muitos contribuintes.

O que é Restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é um mecanismo pelo qual o contribuinte recebe de volta valores que foram pagos em excesso durante o processo de declaração do tributo.

Contudo, caso haja dúvidas sobre o direito à restituição, saldo zerado ou obrigatoriedade de efetuar o pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), é crucial esclarecê-las por meio do próprio programa de preenchimento e envio das declarações.

Próximo passo: 4º lote de restituição

A partir das 10h da quinta-feira, dia 24, a consulta para o quarto lote da restituição do IRPF 2023 estará disponível. Nesse momento, os contribuintes poderão verificar se serão beneficiados nessa fase e obter informações detalhadas sobre o processo de restituição.

Como consultar os lotes de restituição?

Além da consulta padrão, é viável para o contribuinte efetuar uma análise mais abrangente do status da declaração, identificando eventuais pendências.



No entanto, isso pode ser feito através do acesso ao extrato de processamento disponível no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), onde é possível conferir se há informações equivocadas ou irregularidades na declaração.

Dessa maneira, a verificação da restituição do imposto é um processo inteiramente digital e pode ser efetuado por meio do portal e-CAC, seguindo os passos abaixo:

Acesse o Portal e-CAC e selecione a opção “Entrar com gov.br”;

Na página subsequente, insira o CPF e clique em “Continuar”;

Digite a senha e selecione “Entrar”;

Em “Serviços em destaque”, clique em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”.

Alternativamente, o processo também pode ser executado pelo portal oficial do Imposto de Renda, seguindo os seguintes passos:

Acesse o site Meu Imposto de Renda;

Por conseguinte, busque pela opção “Consultar a Restituição”;

Para uma consulta simplificada, acesse o link indicado e informe o CPF, o ano da declaração (2022) e a data de nascimento.

Calendário de Restituição do IRPF 2023

As datas de recebimento da restituição estão associadas à classificação do contribuinte no grupo prioritário ou à data em que a declaração foi submetida. Portanto, o recebimento do tributo é ajustado com base na taxa básica de juros, a Selic. Desse modo, o calendário de restituição do IRPF 2023 é o seguinte:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Em resumo, a restituição do Imposto de Renda 2023 continua a ser um processo importante para os contribuintes brasileiros. Com a divulgação do quarto lote, é crucial estar atento aos procedimentos de consulta e às datas para garantir o acesso ao valor devido.

Sendo assim, seja através do portal e-CAC ou do site Meu Imposto de Renda, a consulta online oferece praticidade e transparência no processo, permitindo que os contribuintes verifiquem detalhes importantes sobre suas restituições.

Portanto, mantenha-se informado e acompanhe o calendário para não perder a oportunidade de receber de volta o que é seu por direito.

Cuidado com golpes

Em suma, golpistas muitas vezes usam sites falsos para capturar informações sensíveis. Contudo, a restituição do Imposto de Renda é um direito legítimo dos contribuintes e um momento financeiramente aguardado por muitos. No entanto, é crucial estar ciente dos riscos associados aos golpes que surgem nesse período. Assim, para consultar sua restituição, utilize somente os canais oficiais da Receita Federal.