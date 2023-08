Restituição do Imposto de Renda de agosto terá correção de 3,14%

O Imposto de Renda é uma obrigação tributária que os contribuintes devem cumprir anualmente. No entanto, nem sempre o valor pago corresponde ao devido, o que leva à necessidade de restituição. Neste artigo, exploraremos detalhadamente o processo de restituição do Imposto de Renda de 2023, destacando os valores a serem pagos, a correção pela taxa Selic e a forma como os contribuintes podem consultar e receber suas restituições.

O Quarto Lote de Restituição do Imposto de Renda de 2023

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2023 está programado para pagamento no mês de agosto. Neste lote, os valores serão corrigidos em 3,14% com base na taxa Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. A consulta ao lote será aberta no dia 24 de agosto e os valores serão pagos no dia 31 do mesmo mês.

Quantidade de Contribuintes e Valores a Serem Pagos

No quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2023, um total de 6,1 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, receberão um montante de R$ 7,5 bilhões. Dentre esse total, R$ 914,4 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários. Esse grupo é composto por 11.160 idosos acima de 80 anos, 86.427 contribuintes entre 60 e 79 anos, 9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e 30.453 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além disso, serão pagos valores a 219.288 contribuintes não prioritários que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix. O lote também contemplará 5.800 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio, poucos dias antes do prazo final do Imposto de Renda, que encerrou em 31 de maio.

Calendário de Pagamento e Correção pela Selic

A restituição do Imposto de Renda de 2023 é feita em lotes mensais, de acordo com um calendário estabelecido pela Receita Federal. Cada lote tem uma data específica de pagamento e é corrigido pela taxa Selic, que representa a taxa básica de juros da economia. A correção pela Selic tem como objetivo compensar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo.

A tabela abaixo apresenta o calendário de pagamento e a correção pela Selic dos quatro lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023:



Lote Data de Pagamento Correção pela Selic Quem Recebe 1º 31/05/2023 0,00% conforme a lei 9.250/95 – 2º 30/06/2023 1,00% conforme a lei 9.250/95 – 3º 31/07/2023 2,07% declarações entregues até 22 de março – 4º 31/08/2023 3,14% declarações entregues até 28 de maio Prioritários e não prioritários

Consulta da Restituição

A consulta da restituição do Imposto de Renda de 2023 pode ser realizada de forma simples e rápida pela internet, no site da Receita Federal. Para consultar, o contribuinte deve informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela.

No entanto, é importante destacar que essa consulta mais simples não informa o valor da restituição. Apenas para os contribuintes que estão no segundo lote, será exibida a informação de que o pagamento será realizado no dia 30, no banco indicado pelo contribuinte ao entregar a declaração.

Há também a opção de consultar a situação da declaração pelo Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Para acessar o portal, é necessário ter uma senha gov.br nível prata ou ouro. O contribuinte deve seguir os seguintes passos:

Acesse o Portal e-CAC e clique em “Entrar com gov.br”. Na página seguinte, informe o CPF e clique em “Continuar”. Em seguida, digite a senha e clique em “Entrar”. Na seção “Serviços em destaque”, clique em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”.

Formas de Pagamento da Restituição

O pagamento dos valores da restituição do Imposto de Renda de 2023 é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por meio do Pix. Caso por algum motivo o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Se isso ocorrer, o contribuinte poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, acessando o endereço, ou entrando em contato com a central de relacionamento do Banco do Brasil pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor da restituição em até um ano, será necessário fazer o pedido dos valores no Portal e-CAC, na seção “Declarações e Demonstrativos”. Em seguida, basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, posteriormente, em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

A restituição do Imposto de Renda de 2023 é um direito dos contribuintes que pagaram a mais durante o ano fiscal. Com a correção pela taxa Selic, os valores são atualizados para compensar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Os contribuintes podem consultar a situação de sua restituição de forma simples e rápida pela internet, e o pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração ou por meio do Pix. É importante estar atento aos prazos e procedimentos para garantir o recebimento correto da restituição.