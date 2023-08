O resultado da lista de espera para o PROUNI foi divulgado hoje e você já pode conferir se conseguiu conquistar a vaga que estava almejando. Para isso, basta seguir um passo a passo simples. Lembrando que é muito importante dar entrada na matrícula no curso desejado para garantir que o seu benefício seja mantido.

Para saber mais, acompanhe este texto e tire suas dúvidas.

Resultado da lista de espera para o PROUNI foi divulgado: Veja como consultar

No dia 18 de agosto aconteceu a divulgação do resultado da lista de espera para o PROUNI, e é muito importante que todos os candidatos que esperavam pelos resultados confiram se foram aprovados ou não.

Dessa maneira, é possível dar entrada à matrícula, diretamente na instituição de ensino, a fim de iniciar o segundo semestre com a bolsa que foi disponibilizada a você. Veja o passo a passo para conferir se você foi selecionado na lista de espera:

Acesse o Portal do PROUNI, clicando neste link; Feito isso, você deverá fazer o seu login usando o seu CPF e senha do Gov.br, que você já fez no momento em que fez a sua inscrição no PROUNI; Em seguida, poderá visualizar o resultado da sua colocação com relação à lista de espera, e poderá visualizar se foi contemplado ou não pelo programa.

É muito importante que você já reúna todos os documentos comprobatórios das informações que você apresentou no momento da sua inscrição. Isso porque, na hora de fazer a sua matrícula, é imprescindível que você prove que realmente as informações apresentadas são verídicas e dizem respeito à situação socioeconômica da sua família.

Lembre-se, se você preencheu o seu cadastro, no momento das inscrições, com informações errôneas ou falsas, de modo que não poderá comprovar no momento da inscrição, corre o risco de acabar tendo a sua bolsa negada. Portanto, considere separar todos os documentos com antecedência.

Período para procurar a instituição de ensino



Além de separar todos os seus documentos com antecedência, ao constatar que você foi aprovado no resultado da lista de espera para o PROUNI, lembre-se de que existe um prazo para você procurar a instituição de ensino e dar início à sua matrícula e graduação.

O prazo estipulado é do dia 21 a 28 de agosto, ou seja, durante toda a próxima semana.

Fique atento a esse prazo e organize-se para procurar a instituição na qual você foi aprovado. Lembrando, também, que algumas instituições de ensino podem solicitar documentos complementares. Por isso, organizar-se para procurar a universidade o quanto antes garante que você não perca tempo e não acabe sendo prejudicado por contratempos.

Assim, você garante a sua vaga sem nenhum tipo de intercorrência que possa atrapalhar a sua jornada acadêmica.

Concessão de bolsas

Ao todo, esta edição do Prouni contemplou 276.566 estudantes, com bolsas tanto integrais quanto parciais. Milhares de jovens contemplados tanto na chamada regular, quanto na lista de espera, e que agora podem, graças ao programa, ingressar no Ensino Superior com muito mais facilidade e possibilidades.