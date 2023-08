Resultado da pesagem do UFC Vegas 78: Rafael dos Anjos e Vicente Luque no ponto, dois lutadores erraram feio

A jornada dos meio-médios de Rafael dos Anjos segue tranquila na balança.

O ex-campeão peso leve chegou com 171 libras na pesagem oficial de sexta-feira para o confronto principal do UFC Vegas 78 com Vicente Luque, que acontece sábado no UFC APEX em Las Vegas. Luque foi o primeiro lutador a pesar, registrando 170,5 libras ao subir. Ambos os competidores usaram a franquia de meio quilo para uma luta sem título.

Esta é a segunda luta seguida de Cigano no meio-médio, após uma finalização no segundo round sobre Bryan Barberena em setembro passado. Dos Anjos está 5-4 na divisão de 170 libras, com vitórias notáveis ​​sobre Robbie Lawler, Neil Magny e Kevin Lee. Ele já competiu por um título interino na categoria de peso.

Uma vitória no sábado levaria dos Anjos ao empate com Demian Maia e Charles Oliveira pelo quarto maior número de vitórias na lista de todos os tempos do UFC, com 22, atrás apenas de Andrei Arlovski (22), Donald Cerrone (22) e Jim Miller ( 25).

Luque sempre foi um dos lutadores mais empolgantes da categoria, mas se encontra em uma rara crise. O número 12 do ranking dos meio-médios no MMA Fighting Global Rankings perdeu duas seguidas para reduzir seu recorde no UFC para 14-5.

Embora a pesagem para o topo da escalação tenha ocorrido sem problemas, o mesmo não pode ser dito para um par de pesos médios escalados para competir mais cedo no card principal. Tafon Nchukwi pesava 189,5 libras para sua luta com AJ Dobson, e Josh Fremd pesava 189 libras para sua luta com Jamie Pickett.

Nchukwi e Dobson perderam o limite dos médios sem título por 3,5 libras e 3 libras, respectivamente. Ainda não se sabe se as lutas agendadas continuarão e, em caso afirmativo, qual porcentagem de suas bolsas será perdida como penalidade.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 78.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Vicente Luque (170,5) vs. Rafael dos Anjos (171)

Cub Swanson (146) vs. Hakeem Dawodu (146)

Khalil Rountree (203,5) vs. Chris Daukaus (205)

Poliana Viana (116) vs. Iasmin Lucindo (116)

AJ Dobson (185,5) vs. Tafon Nchukwi (189,5)*

Josh Fremd (189)* vs. Jamie Pickett (186)

Preliminares (ESPN+ às 16:00 ET)

JP Buys (136) vs. Marcus McGhee (136)

Terrance McKinney (156) vs. Mike Breeden (156)

Francis Marshall (145,5) vs. Isaac Dulgarian (145,5)

Josh Parisian (266) vs. Martin Buday (266)

Jaqueline Amorim (116) vs. Montserrat Ruiz (113)

Da’mon Blackshear (136) vs. Jose Johnson (135,5)

Juliana Miller (126) vs. Luana Santos (126)

*peso perdido