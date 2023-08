Resultado do UFC Nashville: Cory Sandhagen vence Rob Font por empate no placar

Cory Sandhagen dominou o substituto do UFC Nashville, Rob Font, mas não conquistou nenhum fã na Bridgestone Arena.

No momento em que a luta estava em águas profundas, a multidão vaiou vigorosamente o estilo de ataque de Sandhagen, que levou a um placar unânime de 50 a 45 – e supostamente à saída do presidente do UFC, Dana White, no quarto round.

Sandhagen disse mais tarde à multidão que sua abordagem de wrestling pesado foi o resultado de uma lesão no tríceps que sofreu no primeiro round. Mas essa admissão lhe rendeu poucos pontos com aqueles que aceitaram seu estilo antigo e desgastante que, embora eficaz, não era muito dinâmico.

Sandhagen convocou o vencedor da próxima luta pelo título dos galos entre o campeão Aljamain Sterling e o astro Sean O’Malley, que lutam na semana que vem no UFC 292 em Boston. Dada a resposta à sua luta, é improvável que o pedido seja atendido. Sterling estava na platéia no sábado e apontou a falta de wrestling de Font, dizendo “há níveis nisso”.

Nas primeiras rodadas, Font se saiu moderadamente bem no departamento de trocação. Mas Sandhagen habilmente o puxou para frente, desistindo de quedas que levaram a longos períodos de controle de solo. Ao final da luta, Sandhagen somava mais de 19 minutos de domínio na lona, ​​segundo estatísticas da promoção.

Sandhagen agora tem três vitórias consecutivas desde seu revés mais recente, uma derrota por decisão contra o ex-campeão Petr Yan. Para Font, o revés é bem mais acentuado, vindo após um nocaute triunfante sobre Adrian Yanez.