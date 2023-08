Resultados da 7ª temporada da DWCS, semana 2: outra noite de 5 contratos com 3 finalizações rápidas

Pela segunda semana consecutiva, os vencedores levaram para casa contratos do UFC na DWCS Season 7.

O presidente do UFC, Dana White, distribuiu cinco contratos na semana 2 da nova série, recompensando três vencedores que terminaram cedo e dois que foram longe na terça-feira no UFC APEX em Las Vegas.

Entre os que levaram contrato para casa estão Charalampos Grigoriou, Eduarda Moura, Hyder Amil, Ibo Aslan e Abdul-Kareem Al-Selwady. Abaixo está uma recapitulação completa da Temporada 7 da DWCS, Semana 2.

O poder de Al-Selwady carrega o dia

Em uma luta muito mais disputada no placar do que parecia, Abdul-Kareem Al-Selwady e George Hardwick lutaram por três rodadas. Mas foi o soco poderoso de Al-Selwady que primeiro impressionou Hardwick e continuou a causar o maior dano até o sino final. Os juízes viram o mesmo, concedendo ao produto Fortis MMA Al-Selwady as pontuações unânimes de 30-27.

Aslan devora Renato Jr.

Ibo Aslan e Paulo Renato Jr. começaram devagar, testando um ao outro com chutes nas pernas. Então Aslan decidiu que estava cansado de xadrez e jogou damas, saltando sobre as defesas do adversário e martelando até Renato Jr. cair contra a grade, inconsciente na marca de 2:22 do primeiro round.

Amil sobrevive Somnez em batalha desleixada

Hyder Amil, produto do Skrap Pack, lutou sem parar com Emrah Somnez por três rodadas. Mas priorizou o dano em detrimento dos carregamentos do bombeiro que Somnez preferiu levar para o tatame. Ambos foram gaseados no terceiro round, mas os golpes e tentativas de estrangulamento de Amil renderam a ele pontuações unânimes de 29-28.

Moura agride adversário

O trânsito foi de mão única quando Eduarda Moura derrubou Janaina Silva, que foi cedo. Silva não teve resposta para o ataque sufocante de Moura, e ela rapidamente deu as costas e finalizou 4:00 no primeiro quadro.

Sufocado em 60 segundos

Charalampos Grigoriou quebrou Cameron Smotherman com a mão direita e se colocou na lista de finalistas para contratos na abertura do DWCS. Smotherman protestou contra a paralisação e o comentarista do DWCS, Paul Felder, convocou uma paralisação antecipada, mas o salto da cabeça de Smotherman contra a cerca levou Herb Dean a intervir 60 segundos após o sino de abertura.

Resultados completos da Temporada 7, Semana 2 do DWCS:

Abdul-Kareem Al-Selwady derrotou. George Hardwick via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Ibo Aslan derrotou. Paulo Renato Jr. por nocaute (socos) – Rodada 1, 2:22

Hyder Amil venceu. Emrah Somnez via UD (29-28, 29-28, 29-28)

Eduarda Moura def. Janaina Silva por finalização (mata-leão) – Round 1, 4:00

Charalampos Grigoriou def. Cameron Smotherman por TKO (socos) – Round 1, 1:00