Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 3: o armlock de 74 segundos de Zach Reese é a manchete da noite de 3 contratos

Os contratos continuam chegando em grande quantidade nesta temporada do UFC Série de concorrentes.

O presidente do UFC, Dana White, distribuiu contratos para três dos quatro lutadores vencedores no evento de terça-feira no UFC APEX em Las Vegas, elevando o total desta temporada para 13 contratos concedidos de um total de 14 vencedores.

Na luta principal da noite, o peso médio Zach Reese (6-0), de 29 anos, precisou de apenas 74 segundos para dar a Eli Aronov sua primeira derrota profissional (6-1) e garantir um contrato com o UFC.

O fim veio rapidamente, quando Aronov derrubou Reese logo no início e depois começou a trabalhar com socos, apenas para Reese pegar Aronov com uma chave de braço habilidosa na luta que se seguiu.

“Isso é simplesmente surreal. Mal posso esperar para fazer minha estreia no UFC”, disse Reese. “Eu sei que meu estilo vai repercutir nos fãs. Vou trazer isso em cada luta, prometo isso a vocês. É matar ou ser morto. Tenho uma lista de alvos e mal posso esperar para começar a retirar nomes dela.”

A luta mais emocionante da noite veio por cortesia do prospecto galês Oban Elliott (9-2), que obteve uma vitória improvável sobre Kaik Brito (16-5) para ganhar seu contrato com o UFC depois de sobreviver a um segundo round infernal em uma guerra de desgaste absoluto.

O meio-médio de 25 anos venceu a estrofe de abertura com uma dieta constante de chutes corporais e trabalho de chão, mas as coisas pioraram em um segundo round maluco que viu Brito quase pegar Elliott em uma guilhotina em pé e depois machucar gravemente o Galês com uma salva monstruosa de tiros em loop. Brito então defendeu uma queda desesperada e estava a poucos segundos de finalizar um armlock totalmente travado antes de Elliott ser salvo pelo gongo.

Indo para o quadro final empatado em um round cada, um exausto Elliott notavelmente encontrou seu segundo fôlego e acertou Brito com uma série de cotoveladas no chão depois que o brasileiro tropeçou no chão devido a um soco giratório errado. No final, Elliott conquistou dois scorecards de 29-28 a seu favor, com o único dissidente marcando um empate de 28-28, dando a Elliot uma decisão majoritária difícil e uma chance de defender seu caso a Dana White.

Na luta de abertura da noite, Luis Pajuelo (8-1) arrasou Robbie Ring (6-1) para se tornar o segundo lutador peruano a ganhar um contrato com o UFC nas últimas três semanas.

Peso pena de 28 anos com experiência no boxe, Pajuelo encontrou um lar com a mão direita cedo e com frequência, depois se estabeleceu na primeira posição após uma tentativa fracassada de queda de seu adversário até então invicto. A finalização chegou logo depois, quando Pajuelo acertou uma joelhada no meio de Ring e desferiu golpes para ganhar a paralisação por nocaute técnico aos 3:43 do primeiro round.

O único lutador vitorioso até agora neste Série de concorrentes A temporada sem contrato com o UFC foi a invicta peso palha Josefine Knutsson (6-0), que facilitou o trabalho de Isis Verbeek (4-2) a caminho de uma vitória unilateral por decisão unânime.

A sueca de 27 anos cambaleou Verbeek nos primeiros segundos da luta com um grande chute na cabeça, em seguida, acertou-a com uma série de joelhadas e ganchos de esquerda habilidosos ao longo dos 15 minutos, acabando por varrer o placar dos juízes com um trio de 30-27 pontuações a seu favor. No final, porém, White citou a falta de instinto de finalização de Knutsson como motivo para não incluí-la no elenco dos palhas do UFC.

Confira o resultado completo da 7ª temporada do DWCS, semana 3 abaixo.