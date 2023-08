Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 4: Carlos Prates lidera a noite de 3 contratos com nocaute impressionante

Carlos Prates causou uma primeira impressão estrondosa em sua estreia nos grandes palcos.

O peso meio-médio de 30 anos foi a atração principal de uma noite de três vencedores de contratos com seu impressionante nocaute no segundo round sobre Mitch Ramirez no torneio de terça-feira. Série de concorrentes evento, que aconteceu no UFC APEX em Las Vegas.

Prates (17-6) foi um franco-atirador absoluto contra Ramirez (7-1), assumindo o comando desde o sino de abertura com uma série de técnicas de golpe precisas. O brasileiro desgastou Ramirez e acertou à vontade com tudo o que lançou, acertando em linha reta de esquerda, chutes na cabeça e no corpo e joelhadas escorregadias pelo meio. Cheirando a sangue, Prates precisou de apenas 74 segundos do segundo round para derrubar Ramirez com uma última mão esquerda no cano, marcando um nocaute nos destaques e fazendo comparações com a lenda do UFC Anderson Silva de Dana White.

“Eu disse à Dana depois da minha luta que estou aqui para ser a nova estrela dos meio-médios”, disse Prates. “Posso falar, posso vencer, posso nocautear as pessoas. E adivinha? Eu vou fazer tudo.”

Entre os outros vencedores do contrato da noite estava o ex-lutador campeão nacional da JUCO, Thomas Peterson (8-1), que arrasou TUF 30 peso pesado Chandler Cole (10-4) a caminho da vitória por finalização no segundo round.

Peterson controlou a estrofe de abertura com uma dieta constante de cotoveladas e socos da meia guarda após duas quedas fáceis. O lutador de 28 anos então aproveitou esse sucesso no segundo frame, garantindo uma queda imediata no controle lateral e, em seguida, aplicando uma kimura brutal para persuadir Cole a finalizar aos 1:08 do round e ganhar seu lugar. na categoria peso pesado do UFC.

Na luta de abertura da noite, o peso leve belga Bolaji Oki (8-1) deu início ao card com força, atropelando Dylan Salvador (5-2) com um nocaute brilhante no primeiro round para garantir o contrato final da noite com o UFC.

Apesar de enfrentar um atacante veterano que possuía vitórias no kickboxing e no Muay Thai sobre Giga Chikadze e Sitthichai Sitsongpeenong, Oki não se intimidou. O prospecto de 27 anos machucou gravemente Salvador com a mão esquerda no corpo, depois finalizou seu trabalho com uma saraivada implacável de socos ao longo da cerca, culminando com outra mão esquerda no corpo.

O tempo oficial de chegada foi às 2h46 da rodada de abertura.

Na co-luta principal, o peso médio brasileiro Marco Tulio (10-1), de 28 anos, pode não ter tido a experiência de trocação de Yousri Belgaroui (5-3), mas não importou.

Um imponente peso médio de 1,80 metro, Belgaroui enfrentou Israel Adesanya e Alex Pereira cinco vezes ao longo de uma longa carreira de kickboxing, e até derrotou Pereira por decisão em 2017 antes de se tornar parceiro de treino do ex-campeão dos médios do UFC. Tulio, no entanto, mostrou uma habilidade surpreendente nos pés, acertando o holandês com socos fortes e nocauteando repetidamente o porta-voz de Belgaroui.

Companheiro de equipe do ex-campeão peso leve do UFC Charles Oliveira, Tulio selou o acordo no terceiro round, arrastando Belgaroui para o chão e sufocando-o do controle superior para ganhar uma decisão unânime com pontuações de 30-27, 29-28 e 29 -28.

Apesar da vitória, seu desempenho não foi convincente o suficiente para garantir um contrato de White com o UFC.

Fechando a noite estava o lutador mais jovem do card, o peso pena Timothy Cuamba (7-1), de 24 anos, que conquistou uma decisão difícil sobre Mateo Vogel (8-3) em uma disputa competitiva que acabou se resumindo a o segundo turno.

Cuamba liderou a dança no primeiro round com sua trocação, incluindo uma forte mão esquerda no corpo seguida de uma direita por cima que pegou Vogel limpo; no entanto, Vogel virou o jogo no terceiro round, garantindo uma queda certeira que resultou em quase três minutos de controle nas costas de Cuamba, grande parte dos quais foi gasto na pesca de um mata-leão. No final, os três juízes deram a vitória a Cuamba com resultados unânimes de 29-28, favorecendo a trocação de Cuamba num segundo round apertado, todo em pé.

White elogiou o potencial de Cuamba após a luta, mas disse não acreditar que o americano estivesse pronto para o UFC.

Confira os resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 4 abaixo.