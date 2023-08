Resultados da pesagem de Paul x Diaz: Jake Paul, Nate Diaz no peso para confronto de boxe; Chris Avila perde peso

Jake Paul e Nate Diaz estão prontos para arrasar.

Na pesagem oficial para a tão esperada luta de boxe de sábado no American Airlines Center em Dallas, Paul e Diaz ganharam peso com sucesso, com Paul chegando a 185 libras em ponto e Diaz um pouco abaixo de 184,9.

Paul parecia inseguro de seu peso no início, quando subiu na balança no início da pesagem de sexta-feira para um teste antes de retornar mais tarde no processo com uma faixa pendurada na frente dele para que pudesse se despir. Ele finalmente atingiu a marca sem problemas.

Diaz apareceu na segunda hora da pesagem oficial e também precisou da ajuda do estandarte antes de bater o peso com sucesso.

O evento principal de sábado é a primeira incursão de Diaz no mundo do boxe profissional, depois de competir em 34 lutas de MMA, incluindo 15 anos no UFC. Paul está 6-1 no boxe e parece se recuperar de seu primeiro revés em fevereiro passado, uma derrota por decisão dividida para o rival Tommy Fury.

No evento co-principal, a campeã dos penas Amanda Serrano pesou 124,6 libras para sua revanche pelo título contra Heather Hardy (125,8).

Dezessete dos dezoito lutadores escalados para competir no sábado bateram o peso com sucesso, com exceção de Chris Avila, que pesou 78,3 quilos para sua luta contra o ex-destaque do UFC Jeremy Stephens, 2,3 quilos acima do limite. Espera-se que a luta continue conforme programado, com Ávila perdendo uma porcentagem não revelada de sua bolsa como penalidade.

Veja abaixo os resultados completos da pesagem de Paul x Diaz.

Cartão Principal (DAZN PPV às 20:00 ET)

Jake Paul (185) vs. Nate Diaz (184,9)

Amanda Serrano (124,6) vs. Heather Hardy (125,8)

Jeremy Stephens (167) vs. Chris Avila (170,3)*

H20 Sylve (134,5) vs. Guilherme Silva (134.6)

Shadasia Green (166,9) vs. Olivia Curry (166,7)

Angel Beltran (144,4) vs. Alan Sanchez (147,1)

Card Preliminar (DAZN às 18:15 ET)

Kevin Newman II (161,8) vs. Quillisto Madera (164,9)

Noel Cavazos (148,6); José Aguayo (149.4)

Cee Jay Hamilton (136,9) vs. Luciano Ramos (140)

*Ávila perdeu peso. Espera-se que sua luta com Jeremy Stephens continue conforme programado, com Ávila sendo multado em uma porcentagem não revelada de sua bolsa como pênalti.