Resultados da pesagem do UFC 292: Sean O’Malley e Aljamain Sterling marcam para luta pelo título

Aljamain Sterling e Sean O’Malley bateram o peso para uma das lutas de título mais esperadas do ano.

O atual campeão peso galo Sterling chegou com 135 libras em ponto, assim como O’Malley, que foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC 292.

Quando Sterling entrar no cage no sábado no TD Garden em Boston, será para sua quarta e possivelmente última defesa de título. “Funk Master” disse em várias entrevistas que espera subir para o peso-pena com uma vitória sobre O’Malley.

O’Malley, ex-contratante da Contender Series, entra em sua primeira chance pelo título com um recorde no UFC de 8-1 (1 NC). Ele derrotou Petr Yan por decisão dividida em um thriller de três rounds no UFC 280 para marcar sua luta com Sterling.

No co-main event, a campeã peso-palha Zhang Weili faz a primeira defesa de seu segundo reinado ao enfrentar Amanda Lemos. Ambos os lutadores atingiram o peso com sucesso, com Zhang pesando 125 libras e Lemos com 124.

Todos os 24 lutadores que competiram no card de sábado atingiram o peso com sucesso, incluindo o ex-campeão dos médios do UFC Chris Weidman, que está de volta após uma terrível fratura na perna no UFC 281 em abril de 2021, e Da’Mon Blackshear, que substitui Cody Garbrandt para lutar contra Mario Bautista. uma semana depois de vencer por finalização no UFC Las Vegas 78.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 292.

Cartão Principal (ESPN+ às 22:00 ET)

Aljamain Sterling (135) contra Sean O’Malley (135)

Zhang Weili (115) vs. Amanda Lemos (114)

Ian Machado Garry (170,5) vs. Neil Magny (170,5)

Da’Mon Blackshear (135,5); Mário Batista (136)

Marlon Vera (136) vs. Marlon Vera (136) Pedro Munhoz (135)

Preliminares (ESPN2/ESPN+ às 20:00 ET)

Chris Weidman (186) vs. Brad Tavares (185)

Gregory Rodrigues (186) vs. Denis Tiuliulin (185)

Austin Hubbard (155) contra Kurt Holobaugh (155,5)

Brad Katona (135) vs. Cody Gibson (135)

Preliminares Antecipadas (ESPN+ às 18:30 ET)

Andre Petroski (186) vs Gerald Meerschaert (185)

Andrea Lee (125) vs. Natalia Silva (125)

Karine Silva (125) vs. Maryna Moroz (125)