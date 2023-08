Resultados da pesagem do UFC Cingapura: Max Holloway e Zumbi Coreano se preparam para a luta principal

Max Holloway e The Korean Zombie estão prontos para a batalha.

Os dois pesos-penas veteranos ganharam peso com sucesso na manhã de sexta-feira em Cingapura, antes da batalha de cinco rounds como atração principal no UFC Cingapura. Tanto Holloway quanto Zombie – também conhecido como Chan Sung Jung – pesaram 146 libras, o limite para uma luta sem título no peso pena. Holloway e Zombie agora devem colidir no evento principal de sábado, que acontece no Singapore Indoor Stadium em Kallang, Cingapura.

Holloway (24-7) é atualmente o segundo colocado no ranking peso pena do MMA Fighting no mundo. Aos 31 anos, o ex-campeão peso pena do UFC busca a segunda vitória consecutiva após uma dura decisão sobre Arnold Allen em abril passado. Desde 2014, Holloway está com 17-3 no peso pena, com todas as três derrotas sendo para o campeão do UFC Alexander Volkanovski.

Zombie (17-7) é o 11º colocado no ranking peso pena do MMA Fighting no mundo. O veterano de 36 anos é um dos favoritos dos fãs, conhecido por seu estilo de luta emocionante e disse que o evento de sábado pode ser sua luta final. Duas vezes desafiante ao título do UFC, Zombie está afastado dos gramados desde que perdeu a disputa pelo título contra Volkanovski de forma desequilibrada em abril de 2022.

No co-evento principal, Anthony Smith e Ryan Spann acertaram em cheio na revanche dos meio-pesados. Smith desequilibrou a balança para 205,5 libras, enquanto Spann chegou a 205.

No total, todos os 26 lutadores que competiram no card de sábado ganharam peso.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Cingapura.

Cartão Principal (ESPN+ às 8h ET)

Max Holloway (146) vs.

Anthony Smith (205,5) x Ryan Spann (205)

Giga Chikadze (146) x Alex Cáceres (145,5)

Rinya Nakamura (135) vs. Fernie Garcia (135,5)

Erin Blanchfield (125,5) x Taila Santos (124,5)

Júnior Tafa (255) vs. Parker Porter (256)

Card Preliminar (ESPN + às 5h ET)

Waldo Cortes-Acosta (264) vs. Lukasz Brzeski (243)

Toshiomi Kazama (135,5) vs.

Chidi Njokuani (185,5) vs. Michal Oleksiejczuk (186)

Canção Kenan (170) vs. Rolando Bedoya (170,5)

Billy Goff (170) vs.

Liang Na (126) vs.

Seung Woo Choi (146) vs. Jarno Errens (145)