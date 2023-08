Resultados de Usyk x Dubois: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados de Usyk x Dubois e muito mais para o esperado confronto de pesos pesados ​​​​entre Oleksandr Usyk e Daniel Dubois na Tarczynski Arena em Wroclaw, Polônia, na tarde de sábado.

Quando o evento principal começar por volta das 17h ET, confira nossas atualizações ao vivo de Uysk vs. Dubois rodada por rodada em nosso blog ao vivo do evento principal.

No evento principal, Olkesandr Usyk (20-0) colocará seus títulos de peso pesado WBC, IBF e WBA em jogo na competição. Usyk competirá pela primeira vez em mais de um ano desde que venceu Anthony Joshua por decisão dividida em 20 de agosto de 2022.

Daniel Dubois (19-1) conseguiu quatro vitórias consecutivas por nocaute desde a única derrota de sua carreira. Dubois nocauteou Kevin Lerena no terceiro round em dezembro passado.

Os pesos leves Denys Berincyk e Anthony Yigit competirão no co-evento principal.

Confira os resultados de Uysk x Dubois abaixo.

Evento principal (ESPN + às 17h ET)

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois (blog ao vivo)

Eliminatória

Denys Berincyk vs. Anthony Yigit

Hamzah Sheeraz derrotou. Dmytro Mytrofanov por nocaute técnico no segundo round

Anauel Ngamissengue derrotou. Fiodor Czerkaszyn por decisão majoritária

Daniel Lapin derrotou. Aro Schwartz por nocaute técnico no sexto round