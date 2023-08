Resultados do PFL 9: Collard x Aubin-Mercier, Sy x Magomedkerimov definidos para as finais da 5ª temporada

As finais da 5ª temporada acontecem nos torneios de peso leve e meio-médio do PFL, com Clay Collard enfrentando Olivier Aubin-Mercier nas finais de 155 libras, enquanto Magomed Magomedkerimov enfrenta Sadibou Sy pelo campeonato de 170 libras.

Collard encerrou o show com um candidato à “Luta do Ano” contra Shane Burgos, um ligeiro favorito nas apostas entre vários oddsmakers e uma história de retorno depois que sua deserção no UFC teve um começo difícil.

Mais de 600 golpes foram dados entre os pesos leves na luta principal do card de quarta-feira no The Theatre at Madison Square Garden, um reflexo do ritmo frenético e brutal com que os dois lutadores competiram. Collard mirou no corpo e na cabeça em sua guerra de desgaste, acertando 178 socos. Burgos mirou nas pernas do oponente, deixando a bagunça cor de tomate de Collard com 49 chutes.

No final das contas, o trabalho inicial de Collard venceu. Um knockdown no segundo round provavelmente selou o jogo, e uma forte investida de Burgos no round final não foi suficiente para evitar o placar unânime de 29-28. Burgos novamente teve os holofotes negados, enquanto Collard garantiu sua terceira viagem às finais do torneio de US$ 1 milhão.

OAM de volta pela segunda vez consecutiva

O vencedor da 4ª temporada, Olivier Aubin-Mercier, está de volta às finais depois de parar Bruno Miranda com uma rajada de ground and pound. A finalização começou com um direto de esquerda que derrubou Miranda, e o franco-canadense aproveitou o momento com uma rajada de ground and pound que obrigou a intervenção do árbitro aos 4:41 do segundo round.

Sy grita de volta às finais

O campeão da 4ª temporada, Sadibou Sy, teve que lutar com unhas e dentes para evitar que Carlos Leal o sufocasse por três rounds. Leal pouco fez para esconder seu plano e, por uma rodada, conseguiu executá-lo. Sy, porém, mostrou mais dimensões em seu jogo, lutando contra a queda e revertendo uma transição de montaria no terceiro que lhe permitiu fazer o que faz de melhor – ficar em pé e atacar. Um juiz concedeu a luta a Leal por 29-28, mas dois discordaram de Sy pela mesma contagem, colocando-o nas finais do torneio da 5ª temporada.

Magomedkerimov avança para a terceira final

Um avanço tardio de Solomon Renfro não foi suficiente para superar o trabalho inicial de Magomed Magomedkerimov nas rodadas. O campeão da 1ª temporada acertou chutes de longa distância e depois fez a transição habilmente para quedas quando Renfro chegou muito perto. Renfro finalmente encontrou sua expansão no terceiro e ainda conseguiu uma queda de grande amplitude. Mas as estatísticas não estavam a seu favor, e todos os três juízes deram a Magomedkerimov o empate por 30-27.

Ali Walsh registra outro nocaute

Biaggio Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, conquistou seu quinto nocaute consecutivo com uma forte combinação de três socos que colocou Ed Walsh na tela aos 2:23 do segundo round. Davis protestou contra a decisão, irritado com a intervenção do árbitro assim que ele caiu no chão. Até Walsh admitiu que foi uma paralisação precoce em sua entrevista pós-luta. Mas conseguiu o que ele e o PFL buscavam: construir sua estrela no MMA.

Resultados completos do PFL 9:

Clay Collard derrotou. Shane Burgos por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Olivier Aubin-Mercier derrotou. Bruno Miranda por nocaute técnico (ground and libra) – Round 2, 4:41

Sadibou Sy derrotou. Carlos Leal por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28)

Magomed Magomedkerimov derrotou. Solomon Renfro por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Biaggio Ali Walsh derrotou. Ed Davis por nocaute técnico (socos) – Round 2, 2:23

Alexei Pergande derrotou. Shawn Stefanelli por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Mostafa Rashed Neda derrotou. Korey Kuppe por nocaute técnico (ground and libra) – Round 1, 1:55

Michelle Montague derrotou. Abigail Montes por finalização (mata-leão) – 2º round, 3m38s

Abdullah Al-Qahtani derrotou. David Zelner por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25)

John Caldone derrotou. Nathaniel Grimard por nocaute técnico (socos) – Round 1, 2:32