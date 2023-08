Resultados do PFL 9: Collard x Burgos

MMA Fighting tem resultados PFL 9 para o card de luta Collard x Burgos do The Theatre at Madison Square Garden, em Nova York.

Na luta principal, Clay Collard enfrentará Shane Burgos na semifinal do peso leve. Na outra semifinal do peso leve, o campeão de 2022, Olivier Aubin-Mercier, enfrenta Bruno Miranda.

Além disso, as semifinais do torneio dos meio-médios são disputadas com Sadibou Sy x Carlos Leal e Magomed Magomedkerimov x Solomon Renfro.

Confira abaixo os resultados do PFL 9.

Cartão principal (ESPN, 21h ET)

Clay Collard x Shane Burgos

Olivier Aubin-Mercier x Bruno Miranda

Sadibou Sy vs. CarlosLeal

Magomed Magomedkerimov x Solomon Renfro

Biaggio Ali Walsh vs. Ed Davis

Preliminares (ESPN + AO VIVO agora)

Alexei Pergande vs. Shawn Stefanelli

Mostafa Rashed Neda vs. Golpe Korey

Abigail Montes x Darrell Montague

Abdullah Al-Qahtani derrotou. David Zelner por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-25)

John Caldone derrotou. Nathaniel Grimard por nocaute técnico (socos) – Round 1, 2:32