Resultados do UFC 292: Brad Tavares estraga o retorno de Chris Weidman com ataque de chute na perna para vencer por decisão unânime

Brad Tavares jogou spoiler na noite de sábado ao garantir uma vitória por decisão unânime sobre Chris Weidman na preliminar do UFC 292.

Foi o retorno de Weidman depois que uma fratura devastadora na perna quase encerrou sua carreira, mas ele estava determinado a lutar novamente. Apesar de seu melhor esforço, Weidman simplesmente não teve resposta para uma série de chutes nas pernas de Tavares, que o mastigava desde o primeiro segundo da luta até o último.

Todos os três scorecards mostravam 30-27 quando Tavares obteve a vitória, o que também o colocou de volta nos trilhos após duas derrotas consecutivas.

Enquanto Weidman molhava os pés depois de mais de dois anos afastado, foi Tavares quem acertou o primeiro figurão da luta após acertar o ex-campeão dos médios com uma pontada na mão direita. Em troca, Weidman tentou diminuir a distância para conseguir uma queda, mas Tavares deu de ombros nas primeiras tentativas.

Com a continuação do primeiro round, Tavares começou a mirar na perna esquerda de Weidman – a perna oposta que sofreu a lesão devastadora – e ele estava realmente começando a causar danos tanto por dentro quanto por fora. Os chutes nas pernas realmente começaram a render dividendos com Tavares continuando a cortar e Weidman simplesmente não tinha resposta.

Tavares desferiu outro chute forte na perna para iniciar o segundo round e desta vez Weidman saiu mancando da troca, o que também o obrigou a trocar de posição nos pés. Isso forçou Weidman a ficar mais agressivo e ele finalmente começou a marcar Tavares com alguns socos fortes enquanto o apoiava contra a gaiola, mas ainda não conseguiu acertar a queda.

Com cinco minutos restantes, Tavares se empolgou e realmente começou a cavar mais daqueles chutes nas pernas com Weidman usando cada um que ele absorveu. A surra continuou com Weidman tentando o seu melhor para evitar mais danos, mas Tavares foi implacável com seus ataques.

Foi um grande esforço de Weidman, mas Tavares foi apenas o melhor lutador no UFC 292 ao fazer o trabalho para uma das maiores vitórias de sua carreira.