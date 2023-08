Resultados do UFC 292: Chito Vera acerta Pedro Munhoz com soco forte e marca vitória por decisão unânime

Marlon “Chito” Vera voltou à coluna das vitórias com uma atuação punitiva para vencer Pedro Munhoz por decisão unânime e abrir o card principal do UFC 292.

Embora tenha sido uma luta de idas e vindas, foi o jab principal de Vera que continuou acertando o queixo de Munhoz que pareceu fazer a diferença com os juízes. Os scorecards voltaram 30-27, 30-27 e 29-28 com Vera fazendo o trabalho enquanto continua sua escalada no ranking dos galos.

Com a reputação de Vera como um iniciante lento, foi Munhoz quem procurou colocar pressão no início, quando começou a cortar com uma série de chutes nas pernas e depois voltar para cima na cabeça. Munhoz também foi incrivelmente ativo enquanto Vera ganhava tempo para desferir uma série de golpes de volta, que definitivamente acertavam o queixo do brasileiro.

Ficou claro que Munhoz estava se concentrando em um ataque construído em torno de golpes de volume e tentando destruir a base de Vera. Embora ele fosse definitivamente mais ativo, Munhoz tinha que ser cauteloso em todas as trocas porque Vera estava lançando com um forte calor por trás de todos os seus socos.

Como Vera começou a ficar mais agressivo, Munhoz fez o possível para igualá-lo ao mesmo tempo em que tentava evitar um tiroteio direto. Vera estava definitivamente aterrissando com mais força, enquanto Munhoz respondia acertando-o com dois ou três tiros seguidos, incluindo mais daqueles chutes nas pernas.

Um jab de esquerda de Vera realmente começou a acertar no terceiro round, quando ele quebrou a cabeça de Munhoz para trás em várias ocasiões. Na continuação do terceiro round, Vera não errou com aquele mesmo soco direto que estava acertando Munhoz com cortes no nariz e sob o olho direito.

Munhoz não recuou enquanto continuava a morder o bocal e apenas pisar no bolso para negociar com Vera. Não houve desaceleração de nenhum dos pesos-galo, pois Vera e Munhoz continuaram disparando até a buzina final.

No final, a capacidade de Vera de causar mais danos fez a diferença, já que ele se recuperou após uma apresentação sem brilho em seu esforço anterior contra Cory Sandhagen em março.