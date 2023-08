Resultados do UFC 292: Sterling x O’Malley

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 292 para o card de luta Sterling x O’Malley, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais no TD Garden Arena em Boston no sábado à noite.

Na luta principal, Aljamain Sterling pode lutar pela última vez no peso galo, quando defende seu título do UFC contra Sean O’Malley.

A campeã peso-palha do UFC, Zhang Weili, coloca seu cinturão em jogo contra Amanda Lemos no co-evento principal.

Confira os resultados do UFC 292 abaixo.

Assista ao vivo aqui

Cartão Principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Aljamain Sterling x Sean O’Malley

Zhang Weili x Amanda Lemos

Ian Machado Garry x Neil Magny

Da’Mon Blackshear vs. Da’Mon Blackshear Mário Bautista

Marlon Vera x Marlon Vera Pedro Munhoz

Preliminares (ESPN2/ESPN+ às 20:00 ET)

Chris Weidman x Brad Tavares

Gregory Rodrigues x Denis Tiuliulin

Austin Hubbard x Kurt Holobaugh

Brad Katona vs. Cody Gibson

Preliminares Antecipadas (ESPN+ às 18:30 ET)

André Petroski x Gerald Meerschaert

Andrea Lee x Natália Silva

Karine Silva vs. Maryna Moroz