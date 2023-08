Resultados do UFC Cingapura: Anthony Smith sobrevive a uma grave lesão no olho e consegue uma vitória por decisão dividida sobre Ryan Spann

Anthony Smith teve que sobreviver a um corte feio e a um inchaço ao redor do olho para conseguir uma vitória por decisão dividida sobre Ryan Spann no co-evento principal do UFC Cingapura.

Nada foi fácil para o ex-desafiante ao título do UFC, já que Smith começou forte em pé, mas foi atingido por um chute que quase o cegou no segundo round. Com os olhos quase fechados devido aos danos causados, Smith encontrou uma maneira não apenas de suportar o ataque de Spann, mas também continuou voltando com uma forte exibição em pé para fechar o terceiro round e garantir a vitória.

Dois juízes marcaram a luta por 29-28 para Smith, com o terceiro juiz marcando 29-28 para Spann. Isso ainda foi suficiente para Smith conseguir a vitória ao se recuperar depois de sofrer duas derrotas consecutivas.

“Isso meio que me cegou durante metade do round”, disse Smith sobre a lesão ocular que sofreu no segundo round. “Eu só tive que me reagrupar e tomar a decisão de não ir a lugar nenhum.

“Ele é bom. Desista de Ryan Spann. Eu sei que você deveria chamar alguém, eu só quero ir para casa.”

Foi uma largada forte de Smith, que ditou o ritmo desde o início com socos poderosos e uma série de chutes nas pernas que realmente tiraram Spann do chão. Smith também foi dominante no chão durante uma troca de luta, embora Spann tenha sobrevivido o suficiente para evitar uma possível repetição do primeiro encontro, quando sofreu uma derrota por finalização.

O ímpeto mudou de forma dramática no segundo round, quando Spann desarrolhou uma combinação que terminou com um gancho de esquerda que acertou Smith no olho. Smith imediatamente caiu para trás antes de deixar cair a tela com Spann correndo para tentar finalizar.

Smith demonstrou um coração incrível para suportar a punição vinda de Spann antes de finalmente se levantar, onde limpou o sangue do olho com um inchaço significativo crescendo por baixo. Com a chance de reiniciar entre os rounds – e receber o tratamento necessário em seu olho – Smith conseguiu se recuperar o suficiente para sair com um pouco mais de fogo durante os cinco minutos finais.

Embora ambos os lutadores tenham acertado alguns golpes fortes durante o último round, a habilidade de Smith de continuar atacando Spann com aqueles chutes nas pernas e aparentemente acertando com golpes melhores e mais precisos nos pés fez a diferença. Nada foi fácil, mas Smith fez o suficiente para conseguir, enquanto Spann, desanimado, ficou compreensivelmente frustrado depois de sofrer uma segunda derrota para o veterano de 55 lutas.

Smith celebrará agora sua primeira vitória desde 2021, enquanto continua a servir como uma ameaça para qualquer pessoa na divisão dos meio-pesados.