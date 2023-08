Resultados do UFC Cingapura: Erin Blanchfield pede disputa pelo título após vencer Taila Santos

Erin Blanchfield tem o ouro em mente depois da maior e possivelmente mais difícil vitória de sua carreira no UFC Cingapura.

A ex-desafiante ao título, Taila Santos, não facilitou nada para Blanchfield, especialmente no primeiro round, com uma série de golpes que acertaram consistentemente com precisão. Blanchfield sobreviveu ao ataque e simplesmente superou o Santos nos últimos 10 minutos com um ritmo implacável que não poderia ser igualado.

No final, os três juízes marcaram a luta por 29-28, com Blanchfield permanecendo invicta no UFC após sua sexta vitória consecutiva na promoção.

“Não estou surpreso, estou lutando entre os cinco primeiros do mundo, então todos serão difíceis de acertar e de derrubar, mas estou feliz por conseguir a vitória”, disse Blanchfield sobre seu desempenho. “Ela estava definitivamente balançando selvagemente. Eu não queria correr o risco de ser atingido por algo maluco.”

Foi uma clínica de trocação precoce para Santos, quando ela derrubou Blanchfield com uma série de chutes nas pernas e depois voltou para a cabeça com seus socos. No meio do round inicial, Blanchfield tinha sangue escorrendo pelo rosto devido a um corte no nariz, mas isso só pareceu animá-la enquanto ela continuava avançando em busca da queda.

Santos continuou a ignorar a luta livre de Blanchfield enquanto a golpeava nos pés com uma variedade de golpes. Foi uma exibição impressionante de defesa de luta, mas Santos acabou cometendo um erro ao tentar superar Blanchfield e terminou com ela caindo na tela.

Depois de finalmente conquistar a primeira posição, Blanchfield manteve o controle enquanto mantinha Santos travado embaixo dela, embora não conseguisse causar muitos danos. Mesmo assim, a capacidade de Blanchfield de se manter pesado evitou que o Santos escapasse até o segundo turno estar quase no fim.

Com o Santos começando a desacelerar, Blanchfield conseguiu entrar para trabalhar no clinch enquanto pressionava o brasileiro contra a jaula. O ritmo extenuante estava desgastando o Santos, com Blanchfield também levando a melhor nas trocas em pé.

Com o passar do tempo até a buzina final. Blanchfield acertou Santos com possivelmente o golpe mais forte de toda a luta, o que a ajudou a garantir a vitória e dar mais um passo em direção à chance de se tornar campeã do UFC. Isso definitivamente estava na mente de Blanchfield quando ela rapidamente voltou sua atenção para a luta principal do Noche UFC, em 16 de setembro, entre a campeã peso mosca Alexa Grasso e Valentina Shevchenko.

“Quero uma chance pelo título a seguir”, disse Blanchfield. “Quero o vencedor de Valentina x Grasso.”