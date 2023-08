Resultados do UFC Cingapura: Holloway x Zumbi Coreano

MMA Fighting tem resultados do UFC Cingapura para o card de luta Holloway vs. Korean Zombie, um blog ao vivo do evento principal e muito mais do Singapore Indoor Stadium em Kallang, Cingapura, na manhã de sábado.

Na luta principal, o ex-campeão peso pena do UFC Max Holloway enfrenta o bicampeão desafiante ao título do UFC, “The Korean Zombie” Chan Sung Jung. Holloway vem de uma vitória impressionante sobre Arnold Allen, enquanto Jung não compete desde que sofreu uma derrota no quarto round para o atual campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski, em abril de 2022.

Anthony Smith e Ryan Spann se enfrentam em uma revanche dos meio-pesados ​​no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Cingapura.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão Principal (ESPN+ às 8h ET)

Max Holloway x Chan Sung Jung

Anthony Smith x Ryan Spann

Giga Chikadze x Alex Cáceres

Rinya Nakamura vs. Fernie Garcia

Erin Blanchfield x Taila Santos

Júnior Tafa vs. Parker Porter

Card Preliminar (ESPN+ vive agora)

Waldo Cortes-Acosta vs. Lukasz Brzeski

Toshiomi Kazama x Garrett Armfield

Chidi Njokuani vs. Michal Oleksiejczuk

Canção Kenan vs. Rolando Bedoya

Billy Goff x Yusaku Kinoshita

Liang Na x JJ Aldrich

Seung Woo Choi vs. Jarno Errens