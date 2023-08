Resultados do UFC Nashville: Sandhagen x Font

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Nashville, blogs ao vivo das duas principais lutas e muito mais na Bridgestone Arena em Nashville no sábado à noite.

No evento principal, Cory Sandhagen e Rob Font se enfrentarão em uma disputa de peso catch de 140 libras. Sandhagen e Font venceram três de suas últimas cinco lutas.

A invicta estrela em ascensão Tatiana Suarez enfrentará a ex-campeã do UFC Jessica Andrade no peso-palha no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Nashville.

Cartão Principal (ESPN/ESPN+ às 21:00 ET)

Cory Sandhagen contra Rob Font

Jéssica Andrade x Tatiana Suarez

Dustin Jacoby x Kennedy Nzechukwu

Diego Lopes x Gavin Tucker

Tanner Boser x Tanner Boser Alexa Camur

Ignacio Bahamondes vs. Klein jogou

Preliminares (ESPN/ESPN+ Vive agora)

Kyler Phillips vs. Raoni Barcelos

Jeremias Wells x Carlston Harris

Billy Quarantillo x Damon Jackson

Cody Durden vs. Jake Hadley

Sean Woodson x Dennis Buzukja

Ode Osbourne vs. Assu Almabayev