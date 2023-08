Resultados do UFC Vegas 78: Cub Swanson surpreende com vitória por decisão unânime sobre Hakeem Dawodu no co-evento principal

Cub Swanson ficou legitimamente surpreso quando seu nome foi anunciado como o vencedor após uma luta de idas e vindas com Hakeem Dawodu no evento co-principal do UFC Vegas 78.

Após um primeiro round difícil que viu Dawodu acertar alguns golpes fortes no corpo, Swanson forjou uma reviravolta e fechou a luta forte no final. Quando a decisão foi anunciada, todos os três juízes marcaram a luta por 29-28 e Swanson estava batendo palmas e parecia que estava pronto para parabenizar seu oponente.

Em vez disso, Swanson foi declarado o vencedor ao receber a indicação após três rodadas muito disputadas.

“Eu senti como se estivesse no momento e me divertindo”, disse Swanson depois. “Achei que tinha tirado mais fotos. Eu sempre me bato para ter que assistir de novo. Eu estava tão preocupado em entrar nessa luta. Eu tenho um nome agora e as pessoas esperam grandeza.”

Swanson não demonstrou medo de trocar golpes com um notável especialista em Muay Thai como Dawodu, que teve que perseverar depois que o veterano do UFC e WEC o acertou com algumas mãos duras de esquerda no início. Em resposta, Dawodu começou a mirar na perna de ataque de Swanson com chutes e, em seguida, voltando com socos na cabeça.

Uma troca de pés para frente e para trás levou Dawodu a aproveitar uma abertura com um chute feio desferido com um baque no meio de Swanson. Swanson continuou favorecendo seu corpo por alguns momentos com sangue também escorrendo de um nariz quebrado.

Com o início do segundo round, Swanson recuperou o fôlego ao agarrar Dawodu e lançar vários uppercuts fortes em sucessão. Os socos definitivamente chamaram a atenção de Dawodu, mas ele não se intimidou antes de diminuir a distância para trabalhar um pouco no clinch.

Swanson continuou lutando para quebrar o aperto de Dawodu e, em seguida, convidando-o para uma briga de pé. Foi nessas trocas que ele fez Dawodu balançar selvagem quando Swanson foi capaz de causar mais danos.

Ainda assim, Dawodu finalmente se acalmou e voltou a uma abordagem mais técnica de sua trocação e foi aí que ele foi definitivamente mais eficaz.

Com o tempo passando para a buzina final. Swanson realmente conseguiu uma queda tardia enquanto procurava avançar sua posição e potencialmente pegar Dawodu com algo no chão. Parecia que Swanson estava possivelmente armando um triângulo de braço, mas Dawodu continuou lutando até a luta chegar ao fim.

Swanson definitivamente encerrou a luta com uma onda de impulso e isso o ajudou a fazer o trabalho com uma vitória em seu retorno aos 145 libras após uma curta parada no peso galo. A vitória melhorou o recorde de Swanson para 4-2 em suas últimas seis lutas, já que o veterano de 39 anos continua a servir como um adversário difícil para qualquer um que coloque o pé na jaula para lutar com ele.