Resultados PFL 8: Ferreira x Greene

O MMA Fighting tem resultados PFL 8 para o card da luta Ferreira x Greene do The Theatre no Madison Square Garden em Nova York.

Na luta principal, Renan Ferreira enfrentará Maurice Greene na semifinal dos pesados. Denis Goltsov e Jordan Heiderman farão a outra semifinal dos pesados ​​do card principal.

Além disso, as semifinais do torneio dos penas estão marcadas com Larissa Pacheco x Olena Kolesnyk e Marina Mokhnatkina x Amber Leibrock.

Confira abaixo os resultados do PFL 8.

Card principal (ESPN/ESPN+ às 21:00 ET)

Renan Ferreira x Maurice Greene

Larissa Pacheco vs. Olena Kolesnyk

Denis Goltsov x Jordan Heiderman

Marina Mokhnatkina x Amber Leibrock

Nathan Kelly x Damion Nelson

Preliminary Card (ESPN+ às 19:00 ET)

Danilo Marques x Satoshi Ishii

Kaytlin Neil x Maira Mazar