Resultados PFL 8: Renan Ferreira e Larissa Pacheco marcam nocaute no primeiro round e avançam ao Campeonato PFL

Renan Ferreira e Larissa Pacheco deram declarações a caminho do Campeonato PFL.

Na noite de sexta-feira no The Theatre at Madison Square Garden, em Nova York, Ferreira enfrentou Maurice Greene na luta principal do PFL 8, e “Problema” provou ser exatamente isso para Greene finalizá-lo com um foguete de mão direita e um prego de caixão apenas 14 segundos antes do final do primeiro round.

A vitória leva Ferreira a 5-1, 2 No-Contests no PFL Smartcage e garantiu sua vaga no Campeonato de 2023, que acontecerá ainda este ano em data e local a serem anunciados.

Ferreira não foi a única a entregar nocautes devastadores na sexta-feira, já que no evento co-principal, a campeã peso leve feminino de 2022, Larissa Pacheco, destruiu Olena Kolesnyk com socos em apenas 14 segundos no primeiro round, garantindo sua vaga na final do peso pena feminino no final deste ano. .

Indo para a luta, Pacheco – que já tinha duas vitórias no primeiro round sobre Kolesnyk – prometeu uma vitória em menos de um minuto e ela entregou exatamente isso, quebrando seu próprio recorde de finalização mais rápida por uma mulher no PFL. Pacheco agora possui um recorde de 11-2 no PFL com oito finalizações no primeiro round, e se ela vencer a final dos penas ainda este ano, ela se tornará a primeira campeã de duas divisões do PFL.

Na primeira luta peso-pesado da noite, Denis Goltsov passou por cima de Jordan Heiderman, finalizando-o com um triângulo de braço no primeiro round e garantindo sua vaga na final dos pesos-pesados ​​de 2023. Apesar de ter se classificado para os playoffs dos pesos pesados ​​em três ocasiões anteriores, esta é a primeira viagem de Goltsov às finais. Ele enfrentará Renan Ferreria no Campeonato.

Na primeira semifinal do peso pena feminino da noite, Marina Mokhnatkina derrotou Amber Leibrock por finalização, fechando um armlock com apenas 1min45s do primeiro round, a finalização mais rápida de uma mulher na história do PFL. Mokhnatkina está agora com 5-1 no PFL Smartcage, com sua única derrota contra Kayla Harrison no ano passado. Ela enfrentará Larissa Pacheco na final do peso pena feminino do PFL Championships.

Na primeira luta do card principal, Nathan Kelly usou sua superioridade na trocação para levar para casa a vitória por decisão unânime sobre Damion Nelson. A vitória foi a terceira de Kelly sob a bandeira do PFL e pode muito bem defini-lo para entrar no torneio peso-pena de 2024.

Confira os resultados completos do PFL 8 abaixo.

Renan Ferreira def. Maurice Greene por nocaute (socos) — 4:46, Round 1.

Larissa Pacheco def. Olena Kolesnyk por TKO (socos) — 0:14, Round 1.

Denis Goltsov derrotou. Jordan Heiderman por Finalização (Estrangulamento Braço-Triângulo) – 4:16, Round 1.

Marina Mokhnatkina derrotou. Amber Leibrock por finalização (chave de braço) — 1m45s, 1º round.

Nathan Kelly derrotou. Damion Nelson por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

Danilo Marques def. Satoshi Ishii por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Maira Mazar venceu. Kaytlin Neil por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).