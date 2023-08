Retomada de pagamento de empréstimos estudantis: datas importantes que você deve considerar agora que os pagamentos de empréstimos estudantis estão reiniciando

Nnavegar na iminente retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis é um esforço crítico, faltando apenas algumas semanas para o início do processo.

A partir de 1º de setembro, os juros acumulados voltarão a se acumular sobre os saldos pendentes, seguidos de perto pela retomada dos pagamentos da dívida em outubro.

Embora essas datas sejam pontos focais, é essencial entender o cenário mais amplo, incluindo a janela de inscrição para Presidente Joe Bidenplanos de pagamento inovadores e o prazo para optar pelo pagamento automático.

Datas-chave que você deve considerar

Um marco crucial é 1º de setembro de 2023, que marca uma data crucial nesta linha do tempo. Neste dia, a cobrança de juros sobre empréstimos estudantis federais será retomada. Embora a contagem técnica de 60 dias após 30 de junho de 2023 caia em 29 de agosto de 2023, a interpretação prática desse evento se alinha com o início do mês seguinte.

Com a chegada de outubro de 2023, ele anuncia o restabelecimento dos pagamentos. Os mutuários terão uma janela de pelo menos 21 dias para cumprir suas obrigações de pagamento de empréstimos estudantis. Este período de carência oferece algum espaço para respirar enquanto os indivíduos se ajustam ao compromisso financeiro renovado.

O período que vai de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024, conhecido como fase “on-ramp”, tem implicações notáveis. Durante esses doze meses, os pagamentos em atraso não serão informados às agências de relatórios de crédito ou encaminhados às agências de cobrança. No entanto, é importante observar que os juros continuarão acumulando durante esse período.

A tolerância do empréstimo estudantil será estendida novamente?

Outro desenvolvimento significativo aguarda os mutuários em 1º de julho de 2024. Isso marca a introdução do inovador plano de reembolso baseado em renda SAVE.

A característica de destaque desse plano é o potencial de reduzir pela metade os pagamentos de dívidas de empréstimos estudantis federais de graduação.

Embora certos aspectos desse plano sejam implementados antecipadamente, como a elevação do limite de renda de 150% da linha da pobreza para 225%, outras mudanças serão implementadas em um cronograma mais extenso.