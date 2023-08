Retorno louco dá ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia

Cristiano Ronaldo e seu Al Nassr jogará no próximo Liga dos Campeões da Ásia depois de revidar em um final louco contra Shabab Al-Ahli. O time saudita estava perdendo por 2 a 1 aos 88 minutos, graças a dois gols de Yahya Al-Ghassanique cancelou TaliscaO gol inicial.

Até esse ponto, Cristiano, Mané, Brozovic e companhia não conseguiram superar a atuação bastante discreta das novas estrelas do futebol saudita.

Mas, finalmente, o golo de Sultan aos 88 minutos, de cabeça Ayman Yahyacruzamento da rede lateral, empatou a partida e Shabab Al-Ahli foram esvaziados.

Com o jogo chegando aos acréscimos e a prorrogação se aproximando, Talisca colocou Al Nasser à frente aos 95 minutos e Brozovic, aos 97, selaram a qualificação para a fase de grupos do Cristiano Ronaldoda equipe, que deu o passe ao croata antes do gol.

Al Nassr estará no sorteio da fase de grupos. Cristiano regressa à Liga dos Campeões.