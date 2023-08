Reug Reug supera Marcus Buchecha em guerra de três rounds no ONE Championship

Demorou quase três anos, mas Reug Reug finalmente derrotou Marcus Buchecha.

Nos últimos anos, Reug Reug e Buchecha deveriam se enfrentar dentro do ONE Championship, mas em cada instância, o destino interveio para impedir que o confronto acontecesse. Finalmente, na sexta-feira, as duas estrelas dos pesos pesados ​​colidiram em uma luta especial no ONE Championship Fight Night 13 em Bangkok, e depois de 15 minutos de luta de ida e volta – e muitas faltas – Reug Reug finalmente levou para casa uma luta unânime vitória por decisão.

No round inicial, Reug Reug saiu forte, acertando as quedas do 15 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu e desferindo socos arrasadores nos pés. Buchecha conseguiu resistir à tempestade e chegar ao final da rodada, mas estava visivelmente cansado e espancado.

Para a sorte do brasileiro, Reug Reug também estava exausto e Buchecha rapidamente derrubou o senegalês no segundo round, onde passou a avançar de posição. Após mover-se para montar, porém, Reug Reug simplesmente se levantou, e quando Buchecha tentou atacar um armlock em resposta, Reug Reug defendeu e conseguiu escapar, terminando em cima de Buchecha logo em seguida, passando o restante do round lá.

Na terceira rodada, as coisas ficaram selvagens, pois Reug Reug e Buchecha estavam visivelmente exaustos e, como tal, as coisas ficaram ainda mais desleixadas. Primeiro, o árbitro Herb Dean alertou as duas lutas por inatividade para iniciar o round. Então, depois que Reug Reug acabou novamente em cima de Buchecha após uma colisão, ele teve a posição retirada após agarrar as luvas. Isso aconteceu depois que Dean alertou Reug Reug para várias capturas dos shorts, levando Dean a ameaçar desqualificar Reug Reug se ele não se controlasse.

Com pouco tempo e sabendo que estava atrasado na luta, Buchecha aproveitou o reinício como uma oportunidade para finalizar a luta, pedindo um segundo fôlego para começar imediatamente a briga com Reug Reug, com os dois trocando haymakers selvagens até Buchecha marcar uma queda. Reug Reug então cometeu falta novamente, agarrando o calção de Buchecha alguns momentos depois, fazendo com que Dean interviesse e distribuísse um cartão amarelo. No final das contas, foi muito barulho por nada, já que não restava muito tempo para a luta, e Reug Reug conseguiu uma vitória por decisão unânime.

A vitória move Reug Reug para 6-1 em sua carreira no MMA e pode prepará-lo para uma luta com o campeão peso-pesado do ONE, Anatoly Malykhin.

Confira os destaques em vídeo de algumas das ações da luta insana de pesos pesados ​​abaixo.