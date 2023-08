Revelada a causa oficial da morte do neto de Robert De Niro

Aé suspeito, Cidade de Nova York autoridades revelaram que Leandro De Niro morreu de uma overdose acidental de drogas.

leandroquem era 19 no momento de sua morte, tinha em seu sistema um combinação letal de drogas, incluindo fentanil.

leandro era filho de Drena de Niro e neto do famoso ator Robert de Niro.

Uma combinação letal de drogas

O médico legista chefe que trabalhou no caso confirmou que Por Niro Rodriguez morreu por causa dos efeitos de um combinação letal de tomar fentanil, bromazolam, alprazolam, cetaminae cocaína.

leandro era encontrado morto em um apartamento em Nova York por um de seus amigos no mês passado, depois de desaparecer por alguns dias.

Polícia relatou ter encontrado um saco de cocaínaum canudo com restos de drogas e alguns comprimidos quando chegaram ao apartamento onde morreu.

Acredita-se que o adolescente comprou comprimidos falsificados de oxicodona e Xanax que eram misturado com fentanil poucas horas antes de sua morte.

Dias após a notícia de morte de leandrosua mãe Drena foi às redes sociais para dizer que acreditava que as drogas que ele comprava eram misturado com fentanilque agora foi confirmado com o relatório.

Uma pessoa já está sob custódia

A investigação continua em Nova Iorque.

Menos de duas semanas após o trágico incidente, o NYPD confirmaram que prenderam e acusaram um mulher de 20 anos em conexão com o caso.

A mulher, chamada Sofia Haley Marksconhecida na rua como ‘Percocet Princess’ acredita-se ser a pessoa que vendeu as drogas para leandro.

Ela era preso em um operação secreta orquestrado entre o NYPD e a DEA.