REVOLUCIONE sua forma de ouvir música!

O novo modo aleatório inteligente do Spotify tem auxiliado milhares de usuários na hora de conhecer novas faixas e artistas que tenham tudo a ver com o gosto pessoal de cada um.

Isso porque esse modo utiliza algoritmos avançados para apresentar músicas que podem ser do interesse do usuário, mas que, no dia a dia, ele talvez não conheceria por outras vias.

Quer entender melhor essa função e como habilitá-la? Acompanhe este texto e tire as suas dúvidas!

O que é o Modo Aleatório Inteligente do Spotify?

O modo aleatório inteligente do Spotify consiste em uma função que permite que o usuário ligue a opção aleatória em suas próprias playlists e, a cada três músicas da lista, aproximadamente, uma música “semelhante” será tocada pelos algoritmos do Spotify.

Na prática, o app estará indicando músicas diferentes, mas que tenham um estilo semelhante às músicas presentes na playlist que está sendo ouvida no momento.

Por exemplo, se você tem uma playlist com músicas de rock alternativo, ao selecionar a opção de modo aleatório inteligente do Spotify, você estará ouvindo tanto as músicas que você já salvou nesta lista, como também músicas semelhantes, do mesmo gênero, mas de artistas que talvez você ainda não conheça.

A forma de usar essa opção é muito simples, veja a seguir:

Primeiro, você deve abrir uma playlist que você mesmo criou. A função não funciona para outras playlists, como as criadas pelo próprio Spotify; Depois disso, clique no ícone de modo aleatório; Abrirá uma tela como na imagem abaixo: Feito isso, você poderá selecionar a “ordem aleatória inteligente” acima; Pronto! Suas músicas favoritas tocarão, assim como novidades, relacionadas ao seu gosto pessoal, também serão tocadas.

Lembrando que essa função, até o momento, só funciona em dispositivos móveis, ou seja, ainda não funciona no computador. Além disso, apenas os assinantes Premium é que poderão utilizar essa função.

Portanto, se você não tiver assinatura, o modo inteligente não estará disponível na sua conta.

Quais as vantagens dessa função?

Essa função, apesar de ser algo simples, pode trazer muitas vantagens para os amantes de uma boa música.

Afinal, às vezes, podemos sentir que estamos sempre “ouvindo a mesma coisa”, o que dificulta a experiência com a música.

Assim sendo, ter um algoritmo inteligente que seja capaz de implementar nossas playlists com músicas de gêneros que costumamos ouvir, mas que nunca tocaram em nosso dispositivo, pode ser uma forma de expandir horizontes e conhecer novos artistas.

Dessa maneira, podemos ter um contato ainda maior com mais músicas e, até mesmo, estilos que se parecem com o que ouvimos, mas que possuem traços específicos e diferentes.

Sem dúvidas, esse modo aleatório inteligente do Spotify pode nos ajudar a ter uma experiência ainda mais completa com o aplicativo, tornando o momento de ouvir uma boa música um verdadeiro conjunto de descobertas.

Você já testou o novo modo no seu celular?