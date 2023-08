Ri Happy ABRE VAGAS de EMPREGO por todo o Brasil

A Ri Happy, maior rede varejista de brinquedos do Brasil, está na procura de novos profissionais para compor seu time. Dito isso, bastante conhecida do público brasileiro de todas as idades, a Ri Happy tem mais de 30 anos de história no seu ramo. Ou seja, caso queira mudar de emprego, veja a lista de oportunidades abertas:

Auxiliar de Loja – Temporário – Goiânia Shopping – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Temporário – São José do Rio Preto – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Temporário – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Fortaleza – CE, Maceió – AL e mais locais – Efetivo;

Vendedor (a) – Bauru Shopping – Bauru – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Vendas – Uberlândia Shopping – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Ri Happy

Falando mais sobre a Ri Happy, já são mais de 30 anos de história, mais de 270 lojas e franquias espalhadas por todo o Brasil, diversos canais de vendas e mais de 3.000 colaboradores fascinados por brincar e realizar sonhos. Por isso, o amor à diversão e às brincadeiras é o que move todos que fazem parte do time. Confira alguns vantagens de trabalhar na empresa:

Salário compatível com o mercado;

Benefícios (vale-transporte, vale-alimentação);

Oportunidades de crescimento profissional;

Ambiente de trabalho descontraído e dinâmico.

Como se inscrever?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

