Rihanna e A$AP Rocky dão as boas-vindas ao segundo filho que nasceu há 3 semanas

Rihanna e A$AP Rocky são agora os pais orgulhosos de seu segundo bebê, que nasceu em 3 de agosto em Los Angeles. Tal como acontece com RZA, seu primeiro bebê, o nome do bebê # 2 ainda não foi revelado, mas fontes afirmam que também começa com um ‘R’.

Rihanna é mestre em surpresas, pois manteve sua gravidez em segredo até fazer a revelação de gravidez mais épica de todos os tempos: o centro do palco no Show do intervalo do Super Bowl.

A notícia sobre sua barriga se espalhou como fogo e a notícia foi ainda maior do que a pontuação do próprio Super Bowl.

“Que diabos [was] Eu pensando?” Rihanna disse ao ser entrevistada pela versão britânica da revista Vogue um mês depois de decidir ser a atração musical do Super Bowl estando grávida.

Rihanna acrescentou que viu a apresentação do Super Bowl como uma oportunidade e aceitou o desafio depois de dar à luz seu primeiro filho. “Você sabe o que seu corpo acabou de fazer. Você sente essa sensação de ‘Nada é impossível.'”

Rihanna se abriu sobre a maternidade

A cantora da Umbrella também mencionou como era uma loucura como ela agora está “a serviço” de seu filho e mudou sua perspectiva de vida, além de ter “respeito diferente” por outros pais que também trabalham e têm filhos.

Durante a entrevista à Vogue, ela mencionou as vicissitudes da nova maternidade “Você não dorme. Nem um pouco”, disse ela durante a gravidez de seu segundo filho. “Nem se você quisesse.

“Cara, você é um zumbi na maior parte”, explicou ela. “Você está apenas seguindo os movimentos e, mesmo assim, você é tão paranóico.”