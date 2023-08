Rio 40 GRAUS? Cidade maravilhosa terá calor histórico com temperatura ainda mais alta. Confira

Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, certamente vem usando com frequência aparelhos como ventilador ou mesmo ar-condicionado. De acordo com informações oficiais, a capital carioca registrou nesta quarta-feira (23) uma temperatura máxima de 38,1ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Testemunhas definiram o dia de ontem com uma data de verão no meio do inverno. A prova disso foram as imagens das praias de Copacabana que circularam pelas redes sociais. Mesmo se tratando de um dia útil, milhares de pessoas conseguiram um tempo para ir até o local.

Durante todo o dia, os registros foram de:

38,1ºC em Marambaia;

37,5ºC na Vila Militar;

36,9ºC em Jacarepaguá;

35,5ºC no Forte de Copacabana.

Há uma razão clara para o aumento do calor em pleno inverno carioca. Especialistas identificaram uma massa de ar quente e seco que vem ganhado cada vez mais força sobre a Região Sudeste. É justamente este movimento que atinge a Região Metropolitana do Rio.

Previsão

A situação, que já não foi das mais fáceis na quarta-feira (23), tende a piorar. Ao menos esta é a previsão da MetSul Meteorologia. De acordo com esta projeção, a temperatura na Cidade Maravilhosa deverá subir ainda mais e causar um calor excepcional para este mês de agosto, não apenas no Rio, mas também em cidades próximas.

A capital carioca é a cidade com a previsão de dia mais quente nesta quinta-feira (24), com alerta de máxima de 40ºC, e mínima estimada de 23ºC.



“O calor que vai fazer na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta, embora a cidade esteja mais que acostumada a dias de calor extremo, foge muito ao normal. Afinal, ainda é inverno e o que se prevê excede o que ocorre em quase todos os dias do verão. Há verões inteiros que passam sem temperatura como a que se prevê para esta quinta-feira”, diz a nota da MetSul.

“O calor será intenso em todo o estado do Rio praticamente, porém mais intenso na costa com máximas de 38ºC a 40ºC em muitas praias. Uma corrente de jato (vento) em baixos níveis da atmosfera, a cerca de 1.000 a 1.500 metros de altitude, atuará no Sudeste do Brasil. O forte vento de Oeste e Noroeste associado à corrente de jato, que avança sobre a Serra, ao descer a encosta dos morros da Serra do Mar se comprime e superaquece com temperatura altíssima na planície junto à costa e nos vales”, completa a nota.

Calor no Brasil inteiro

Mas se engana quem pensa que o forte calor está atingindo apenas a cidade do Rio de Janeiro. Ainda com base nos dados do Inmet, apenas três capitais brasileiras registraram temperatura máximas abaixo dos 30ºC nesta quarta-feira (23).

As três capitais que registraram temperaturas mais amenas foram justamente as três do Sul.

Porto Alegre: com máxima de 18ºC;

Florianópolis (SC), com 22ºC;

Curitiba (PR), com 26ºC.

Projeções do Inmet indicam que a temperatura poderá ficar até 5°C acima da média para o período nesta semana em ao menos 12 estados. Os maiores focos de aumento de calor estão concentrados nas unidades da federação do Sudeste e do Centro-Oeste.

Em Cuiabá, por exemplo, a quarta-feira (23) foi marcada por um calor recorde no ano, atingindo a marca de 40,8ºC. Os números assustam, sobretudo quando se sabe que o patamar está sendo registrado no inverno.

“A tendência é que a temperatura entre em declínio na cidade do Rio de Janeiro na sexta com aumento de nuvens e chance de instabilidade com a rotação do vento para o quadrante Sul, e que pode soprar com rajadas. Será o fim do período excepcionalmente quente de agosto e que pode reescrever a climatologia do estado do Rio”, diz a MetSul.