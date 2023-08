RISCO de Ciclone volta com sucessão de extremos de frio e calor

O restante deste mês de agosto será marcado por extremos climáticos, com variações significativas de temperatura, conforme antecipado pela MetSul Meteorologia. Ao longo das próximas duas a três semanas, ocorrerá uma alternância considerável entre incursões de ar tropical e frio de origem polar, aumentando o risco de condições climáticas severas., inclusive de ciclone.

Historicamente, agosto é conhecido por essas oscilações térmicas pronunciadas. O mês é caracterizado por mudanças abruptas de temperatura, especialmente no Sul do Brasil. Em muitos casos, um dia pode apresentar calor intenso, seguido por um dia de frio intenso. Na segunda metade do mês, é comum ocorrerem dias com temperaturas muito elevadas, às vezes alcançando marcas tão altas como 33ºC a 35ºC. Essa tendência deve continuar em 2023, com o forte adicional do ciclone, que vem castigando algumas regiões desde junho.

As oscilações na temperatura são evidentes

Atualmente, uma massa de ar frio está afetando o Sul do país. O domingo começou com temperaturas negativas ou próximas de 0ºC em várias cidades gaúchas. Registrou-se uma marca de 2,6ºC abaixo de zero em Soledade. Em Porto Alegre, a temperatura atingiu 2ºC na parte mais ao sul da cidade. Em Santa Catarina, a temperatura desceu para 1,6ºC negativo em São Joaquim.

O frio continuará intenso no início desta segunda-feira (14) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas enfraquecerá a partir de terça-feira (15). No entanto, logo em seguida, espera-se a entrada rápida de ar muito quente, resultando em um aumento acentuado da temperatura. Na tarde de terça, são projetadas máximas em torno dos 30ºC no Noroeste gaúcho.

O ar quente vai predominar sobre o Rio Grande do Sul na quarta e quinta-feira, ocasionando tardes com muito calor e máximas típicas de verão. Porto Alegre pode alcançar 30ºC na quarta-feira e até 32ºC na quinta-feira. Nas regiões Noroeste e nos vales, as temperaturas devem subir ainda mais, atingindo máximas entre 33ºC e 34ºC, podendo até superar esses valores.

Ciclone que vem junto com a frente fria

Uma frente fria proveniente de um possível ciclone extratropical no Leste do Uruguai pode trazer chuva e temporais ao Sul do Brasil na sexta-feira (17). Além disso, essa frente fria afetaria o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil, trazendo chuva para áreas como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais. Essa chuva seria especialmente bem-vinda em áreas que não têm registrado precipitação há semanas ou até mesmo meses.

Após esse episódio, o ciclone provavelmente impulsionaria uma nova massa de ar frio para o Sul do Brasil no final da semana. O resultado é uma queda acentuada na temperatura e possíveis ventos e precipitação invernal no próximo sábado (18). Essa situação daria início a um período de madrugadas frias e com geada, embora essas incursões de ar frio em agosto geralmente sejam de curta duração.



A previsão é de que, entre os dias 21 e 22 de agosto, ocorreria um rápido retorno do ar quente ao Sul, elevando novamente as temperaturas e trazendo tardes mais típicas do verão. Entretanto, essa fase de calor duraria pouco, pois entre os dias 23 e 24 de agosto, uma nova frente fria seguida por ar polar poderia provocar outra queda significativa de temperatura, afetando várias áreas do Sudeste.

Mesmo essa incursão de ar frio seria de curta duração, uma vez que o final do mês traria mais ar quente novamente. Contudo, dessa vez é proveniente do Norte e Nordeste da Argentina, o que resultará em tardes de temperatura elevada e máximas que lembram os meses do verão.

Interações entre frentes frias certamente atingirá outras regiões do Brasil

Com certeza, a interação de frentes frias com o ar quente característico da região central do Brasil durante esta época do ano pode criar condições propícias para a formação de temporais em uma área geográfica mais ampla. Frentes frias, especialmente quando associadas a ciclones extratropicais, têm o potencial de gerar mudanças atmosféricas bruscas e instabilidades que podem desencadear tempestades.

As frentes frias podem não ficar restritas ao Sul do Brasil, mas também atingir os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, como Mato Grosso do Sul e São Paulo. O encontro entre o ar quente predominante nessas regiões e as massas de ar frio provenientes das frentes frias pode gerar um contraste acentuado de temperatura e pressão atmosférica. Dessa forma, criará um ambiente propício para o desenvolvimento de chuvas intensas, trovoadas, ventos fortes e até mesmo granizo.

A mudança brusca nas condições atmosféricas pode intensificar o processo de convecção, que é a ascensão do ar quente e a subsequente formação de nuvens de tempestade. Essas nuvens podem evoluir para tempestades mais severas, trazendo riscos de chuvas torrenciais, enchentes localizadas e, em alguns casos, tornados.

É importante estar ciente dessas previsões climáticas, especialmente para as áreas mencionadas. Dessa forma, consegue-se tomar medidas de precaução e medidas para proteger a segurança pessoal e os bens durante a ocorrência de tempestades potencialmente severas.