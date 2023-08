Rival do TikTok acusa Olivia Dunne de imitação

Gginasta Sydney Smith alegou que a estrela da LSU Olivia Dunne a imitou em um vídeo do TikTok, levando Smith a fazer um pedido a Dunne na quinta-feira.

Em um vídeo do TikTok postado na quarta-feira, a ginasta sênior Dunne exibiu um audacioso salto mortal para trás em uma praia de Nova Jersey.

“Beachnastics para a vitória”, ela legendou o vídeo.

No entanto, ferreirouma ginasta proeminente do estado de Southern Connecticut com um número substancial de seguidores no TikTok de dois milhões, já havia postado uma façanha semelhante perto de uma praia na França em 26 de julho.

ferreiro usou o TikTok para apresentar um breve trecho do vídeo da praia de Dunne e depois voltou sua atenção para a própria Dunne.

Dunne tem um impressionante número de seguidores coletivos de mais de 10 milhões no Instagram e no TikTok.

“Essa é a segunda, terceira vez que você me copia” ferreiro disse.

“Quero dizer, eu amo meus fãs e todos não me entendam mal.

“Eu não me importo quando as pessoas me copiam.

“Mas sinto que devo receber algum crédito por minha criatividade.”

Dunne ainda não respondeu à alegação de Smith. Vale a pena notar que Dunne já está envolvido em uma rivalidade contínua com o influenciador de mídia social Breckie Hillque se referiu publicamente Dunne como “tal b ****.”

Enquanto isso, em um post recente do TikTok, Dunne parecia abordar Breckie indiretamente, apresentando uma foto dela sorrindo.

“Eu quando ela não consegue manter meu nome fora de sua boca”, dizia a legenda.