Robbie Robertson, do The Band, morre aos 80 anos

Robbie Robertson compositor e guitarrista do lendário grupo de rock The Band, está morto … TMZ confirmou.

O grupo de Robbie foi formado pela primeira vez no Canadá no final dos anos 50 como The Hawks – incluindo o falecido Levon Elmo dar Rick Danko – mas eles ganharam grande notoriedade quando apoiaram Bob Dylan em sua turnê de 1966… ​​e depois disso lançaram sua própria carreira como The Band.