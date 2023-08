Robert De Niro comemora 80 anos com McCartney, Scorsese, Walken e mais

Robert de Niro tem 80 anos e comemorou com algumas de suas celebridades mais famosas com uma festança em Nova York.

O pai de 7 estava presente para sua festa de aniversário no hot spot Locanda Verde no The Greenwich Hotel na noite de quinta-feira, ele chegou com sua namorada, de 45 anos Tiffany Chen … e o resto da lista de convidados foi incrível.