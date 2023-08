Robert Quinn foi preso e enfrenta várias acusações, incluindo atropelamento e agressão a uma mulher

Robert Quinno pass-rusher do All-Pro que atualmente é um agente livre, foi notícia na sexta-feira por todos os motivos errados.

Quinn foi autuado em uma prisão da Carolina do Sul por volta das 8h por atropelamento e fuga e acusações de agressão. Relatórios dizem que Quinn atingiu quatro veículos diferentes, um poste de luz e um portão.

Antes de fugir do local, Quinn aparentemente bateu em uma mulher.

A vítima disse isso sobre o incidente.

Ele ficava dizendo: ‘Ah, não se preocupe com isso, vou comprar carros novos para você, vou comprar carros novos para você, vamos à concessionária’. Eu disse a ele para sair da minha propriedade e ele começou a colocar as mãos em mim e me deu um tapa não uma, mas duas vezes.

De acordo com os registros do tribunal, Quinn enfrenta sete acusações no total como resultado do incidente.

Poderia ser isso para Quinn?

Quinn, de 33 anos, está a apenas uma temporada de um ano All-Pro 2021, que o viu acumular 18,5 sacks com o Chicago Bears.

Em 2022, Quinn teve um início lento e foi negociado para o Philadelphia Eagles. Os Eagles chegaram ao Super Bowl, mas Quinn não desempenhou um papel importante.

Quinn continua um agente livre, e esse incidente pode ser suficiente para as equipes ficarem longe dele por tempo indeterminado.