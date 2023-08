Roman Kopylov substitui Chris Curtis e enfrenta Anthony Hernandez no Noche UFC

Roman Kopylov está ansioso para manter os bons tempos rolando.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da luta que o crescente peso-médio assinou contrato para enfrentar Anthony Hernandez (11-2, 1 NC) no Noche UFC em 16 de setembro, onde Kopylov será o substituto de Chris Curtis.

O motivo da saída de Curtis não foi divulgado.

Depois de ir 0-2 para iniciar sua carreira no UFC, Kopylov (11-2) marcou três vitórias consecutivas por nocaute. Na última luta de Kopylov no UFC 291, ele derrotou Claudio Ribeiro com um chute na cabeça.

Hernandez também busca estender uma seqüência de vitórias depois de derrotar seus últimos quatro adversários. Em maio passado, “Fluffy” marcou um nocaute técnico no terceiro round sobre Edmen Shahbazyan, e também finalizou Marc-Andre Barriault e Rodolfo Vieira durante esse período de sucesso. Seu recorde no UFC é de 5-2.

Noche UFC é encabeçado por uma revanche do campeonato peso mosca entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko. O evento acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Mike Heck e Damon Martin contribuíram para este relatório.