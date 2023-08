Romance de Tom Brady e Irina Shayk esquenta: pego saindo de hotel em Londres

euNo fim de semana passado, quase todas as principais ligas de futebol da Europa iniciaram suas partidas.

É o caso do Championship, segunda divisão da Inglaterra, em que Cidade de Birmingham competir, pois eles assumiram Leeds Unidos no início da temporada 2023/24.

O jogo contou com a presença Tom Bradyo recém-nomeado sócio da equipe de Midlands, que passou alguns dias no Reino Unido.

O ex-zagueiro e amplamente considerado o maior jogador da história da NFL não estava sozinho, pois aproveitou para passar um tempo com sua nova parceira, a modelo internacional Irina Shayk.

Aparentemente, os dois ainda estão curtindo seu amor e não hesitam em sair de seu caminho para se verem.

Irina Shayk e Tom Brady no mesmo hotel

De acordo com o Daily Mail, o ex-atleta e a russa foram flagrados em um hotel de Londres no último final de semana, após o término do confronto entre Birmingham City e Leeds United.

O americano viajou para a capital inglesa e por lá iniciou sua escapada romântica com a modelo, ex de Bradley Cooper.

Só na última terça-feira, 15 de agosto, eles foram vistos saindo O hotel vinte e dois.

Apesar de terem saído algum tempo separados, era óbvio que estiveram juntos e isso alimentou ainda mais os rumores de uma relação entre eles, algo que já seria um fato após a publicação da referida mídia.

O incrível vestido transparente com que Irina Shayk triunfou em Cannes

A revista People, por exemplo, já noticiava que o amor entre eles havia surgido em junho passado.

Nos últimos meses, o casal já havia demonstrado seu amor em público.

A página seis publicou algumas imagens dos dois no carro de Brady enquanto estavam parados em um semáforo.

Nelas, eles foram vistos trocando o que parecia ser um momento divertido e com olhares cúmplices, sinal de que o amor um pelo outro está indo de vento em popa.