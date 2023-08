Ron Cephas Jones, estrela de ‘This Is Us’, morre aos 66 anos

Ron Cephas Jones famoso por seu trabalho em “This Is Us”, está morto.

O ator veterano morreu como resultado de um problema pulmonar de longa data… de acordo com seu representante.

Ron ganhou dois prêmios Emmy por seu papel como William Hill na série de sucesso “This Is Us” e foi indicado quatro vezes no geral. Ambos os Emmys foram de Melhor Ator Convidado em Série Dramática.

Além de seu trabalho em “This Is Us”, Ron atuou em vários outros programas de TV … incluindo “Law & Order: Organized Crime” e “Better Things”, além de “Luke Cage” e “Looking For Alaska, ” só para citar alguns.

Ron, que cresceu em Nova Jersey, disse anteriormente ao The New York Times que havia sido diagnosticado com doença pulmonar crônica… e em 2020 ele precisava de um transplante duplo de pulmão.