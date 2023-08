Ronald Acua Jr. rouba a 60ª base e afasta fãs vorazes no Coors Field

TO rebatedor mais emocionante do beisebol fez isso de novo – e até mesmo os fãs em Colorado queria um pedaço dele na noite de segunda-feira.

Ronald Acua Jr. tornou-se o primeiro MLB jogador em seis anos a roubar 60 bases em uma única temporada, e ele também empatou a um home run ao se tornar o primeiro jogador a acertar 30 home run enquanto roubava 60 ou mais bases no mesmo ano. Mas sua conquista foi indiscutivelmente ofuscada pelos acontecimentos durante o trecho da sétima entrada em Campo Coorsonde torcedores tentaram abraçar Acua e podem ter causado lesões ao jovem de 25 anos.

Mais uma noite no escritório…

água acertou um home run de duas corridas para o campo direito na quinta entrada para colocar o Atlanta Braves à frente em uma eventual vitória por 14-4 sobre o Montanhas rochosas. Este foi seu 29º home run do ano – o segundo maior total de sua carreira. Ele acertou 4 em 5 na abertura da série, marcando três corridas e dirigindo em cinco.

Acua também roubou duas bases na noite, seu 60º e 61º roubos na temporada. O possível Liga Nacional MVP permanece Liga Principal de Beisebolé o líder em roubos de bola nesta temporada, e nenhum jogador – nem mesmo Rickey Henderson ou Mike Truta – já combinou potência com velocidade de forma tão eficaz em uma temporada.

É essa empolgação que pode levar os fãs a fazerem coisas questionáveis, e a hierarquia da MLB provavelmente ficará muito descontente com o que aconteceu durante a sétima entrada do jogo de segunda-feira em Denver.

…até Acua impedir os fãs invasores

Como água estava ocupando seu lugar no campo externo no final da sétima entrada, três torcedores chegaram ao campo Campo Coors superfície de jogo e cercaram o Atlanta Super estrela. Isso levou a uma cena surreal que terminou com a segurança derrubando os fãs e escoltando-os para fora do estádio.

Os torcedores conseguiram derrubar Acua no chão durante a breve confusão, que deixou Bravos defensor externo Kevin Pilar compreensivelmente sentindo um pouco inseguro

MLB pode ter que explorar a segurança expandida em torno de Acua em jogos futuros, visto que ele é um dos jogadores mais conhecidos e comercializáveis ​​da liga. Isso poderia evitar que algo verdadeiramente lamentável acontecesse com uma das maiores estrelas do beisebol, enquanto os Braves começavam a se preparar para os playoffs.