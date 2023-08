Ronaldo Lopes amplia participação de mulheres na administração municipal com nomeação de diretora para o Procon Penedo

A valorização da competência e da capacidade de trabalho das mulheres na Prefeitura de Penedo avança no governo Ronaldo Lopes/João Lucas. A administradora de empresas Rosiane dos Santos foi nomeada diretora-geral do Procon Municipal, mais uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo efetivada com apoio dos vereadores penedenses.

Em Alagoas, apenas Maceió e Arapiraca têm o órgão municipal que atua na defesa dos direitos do consumidor. Agora, Penedo entra na seleta lista das cidades alagoanas com Procon na gestão do município, instituição fundamental para mediar soluções de conflitos entre a população, empresas e setores prestadores de serviços, de forma extrajudicial.

Responsável por adotar a paridade de gênero na administração da Prefeitura de Penedo, Ronaldo Lopes ressalta ainda a qualidade da equipe técnica do Procon Municipal.

“Nós temos uma equipe muito bem montada e, com certeza, vai fazer um grande trabalho”, afirma o gestor, agradecendo o apoio do poder legislativo, de forma especial ao vereador Denys Reis.

O parlamentar que atuou no Procon Alagoas e no Procon Arapiraca é autor do projeto de lei que criou o órgão municipal em Penedo. “Hoje foi dada posse da diretora-geral e do corpo técnico do nosso Procon, órgão que irá promover muito mais cidadania a todos nós penedenses”, afirmou Denys Reis durante a solenidade realizada na tarde desta terça, 08.

“Nossa missão é clara: proteger os direitos dos consumidores, educar a população sobre seus deveres e direitos, e promover um ambiente comercial justo e ético”, afirma Rosiane Santos, acrescentando que a conscientização é a chave para transformar a realidade, trabalho que inclui parcerias sólidas com empresas e comerciantes locais, promovendo um diálogo construtivo para o crescimento sustentável de Penedo.

“Tenham a certeza que o Procon de Penedo será reconhecido como um órgão de cidadania”, enaltece a diretora-geral do órgão cuja diretoria de atendimento também será exercida por uma mulher, a advogada Anne Caroline Cadete Sampaio. O setor de fiscalização ficará a cargo do servidor efetivo e advogado Cristiano Soares, com Alefy do Nascimento Costa no apoio administrativo e ainda o motorista Jonas Alves Silva.

A solenidade de posse foi prestigiada por familiares da equipe do Procon Penedo, servidores do município, membros da equipe do primeiro escalão do governo, o presidente da Câmara Municipal de Penedo, vereador Messias da Filó e ainda os edis Denys Reis, Marcelo Pereira, Rodrigo Regueira e Ernande Pinheiro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves