Ronaldo Lopes anuncia novos investimentos em pavimentação com asfalto para cidade e zona rural de Penedo

Acesso com asfalto para povoados de Penedo e a solução definitiva para a buraqueira no trecho da avenida que liga a Rodovia Mário Freire Leahy à orla ribeirinha de Penedo. Estes são os mais novos investimentos em pavimentação divulgados pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

As melhorias são resultado do apoio do Governador Paulo Dantas à gestão que cumpre as demandas das iniciativas desenvolvidas em parceria, a exemplo dos programas realizados com sucesso em Penedo, entre eles Vida Nova nas Grotas e Pró Estrada.

As obras que melhoram a qualidade de vida da população serão retomadas em breve, com o fim das chuvas, conforme foi definido durante agenda de trabalho entre Ronaldo Lopes e Paulo Dantas realizada no início desta semana.

“É um asfalto feito há muito tempo e que precisa ter um novo trabalho completo. Quando o inverno termina, dá pra fazer um serviço de tapa-buracos, mas não dá pra fazer um asfaltamento novo com recursos próprios e nós conseguimos esse investimento com Paulo Dantas”, informa Ronaldo Lopes sobre a obra no trecho da orla ribeirinha.

Além da solução definitiva para a condição do tráfego de veículos na Avenida Divaldo Suruagy, onde funciona a antiga delegacia da Polícia Civil, Ronaldo Lopes também conseguiu um novo convênio para asfaltar acessos na zona rural.

“Nós vamos fazer o acesso para o Tabuleiro dos Negros, algumas ruas na Itaporanga, também na Palmeira Alta e na Santa Margarida, até a escola”, informou o prefeito penedense ao radialista Luiz Carlos Oliveira nesta terça-feira, 15, acrescentando a mesma melhoria na Imbira e nas vias do Polo Multissetorial, área que também vai ganhar iluminação da SIPE.

Ronaldo Lopes anunciou ainda o atendimento de mais uma reivindicação antiga dos moradores da zona rural, a instalação de abrigos nos pontos de ônibus.