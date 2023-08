Ronaldo Lopes autoriza investimentos da SIPE no trevo da Paisa e praças da zona rural

Os avanços no melhoramento energético por meio do Programa Penedo Mais Iluminada seguem em ritmo acelerado, restando pouco mais de 400 luminárias para concluir a rede da cidade que já tem mais de três mil novas luminárias.

Ampliando as melhorias para o bem-estar o povo penedense, o prefeito Ronaldo Lopes autorizou investimento na ordem de mais de cento e vinte mil reais para a execução de três projetos da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

“O prefeito Ronaldo Lopes é um gestor que não mede esforços para reverter a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benfeitorias para a população. Além de quase um milhão de reais autorizados para a conclusão do Programa Penedo Mais Iluminada, ele libera cerca de cento e vinte mil reais para investimentos em três localidades da zona rural, demonstrando assim seu respeito e compromisso com o povo”, ressalta Ricardo Araújo, gestor da SIPE.

As novidades são a implantação da iluminação nas praças do povoado Capela e da Ponta Mofina, além da autorização do projeto de iluminação da rotatória do Trevo da Paisa, localizado nas imediações do povoado Peixoto.

Ronaldo Lopes esclarece que os investimentos realizados são descentralizados, ocorrem em todo o município, inclusive na zona rural.

“É imprescindível que os avanços cheguem para toda a população. Iniciamos os investimentos em praças da zona rural pelo povoado Tabuleiro dos Negros, que além de uma iluminação moderna em LED e brinquedos para criançada, também recebeu sinal de internet gratuito. Agora avançamos para os povoados Capela e Ponta Mofina”, pontua o prefeito.

“Um projeto muito esperado e que também estou autorizando é a execução da obra de iluminação da rotatória do Trevo da Paisa. O investimento nessa localidade se faz necessário em resposta aos problemas de segurança enfrentados, principalmente por motociclistas”, enfatiza Ronaldo Lopes.

Por Luís Dantas – social midia SIPE