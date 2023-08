Ronaldo Lopes dialoga com representantes das associações de moradores de Penedo

Um governo construído com diálogo acerta mais em suas decisões, linha de trabalho e conduta pessoal do Prefeito Ronaldo Lopes, gestor que recebeu representantes das associações de moradores na noite desta quarta-feira, 16.

O contato direto com presidentes e vice-presidentes de onze associações no auditório da Casa de Aposentadoria também foi acompanhado por dirigentes da Federação das Associações Comunitárias de Penedo (FEDCOMP).

Todos tiveram a oportunidade de apresentar reivindicações das respectivas comunidades e também ouviram do Prefeito de Penedo informações sobre os próximos investimentos que melhoram a qualidade de vida da população.

Ele anunciou a retomada de obras importantes, assim que encerrar o período de chuvas, citando a pavimentação da principal via de acesso ao Campo Redondo, o avanço na drenagem que elimina o problema de alagamento de ruas em três bairros e o calçamento de ruas da Cacimbinhas, do Matadouro e da Coreia.

“As prioridades do nosso governo são atender as áreas mais carentes da cidade”, reafirmou o prefeito penedense sobre seu compromisso em promover políticas públicas para quem mais precisa das ações do governo.

Ronaldo Lopes também destacou a parceria com o Governador Paulo Dantas, em breve novamente em Penedo para inaugurar o Vida Nova nas Grotas no Oiteiro, sendo a Bititiga a próxima comunidade beneficiada com o programa que, fora da capital alagoana, só acontece em Penedo, prova da credibilidade da atual gestão municipal.

“Esse momento com vocês é muito importante porque cada um aqui representa um bairro, um povoado, e esse diálogo é fundamental para a troca de informações”, frisa Ronaldo Lopes, convidando os representantes para o lançamento do Programa Minha Chance.

A inscrição começa às 19 horas desta quinta-feira, 17, início das matrículas para cursos profissionalizantes do SESI/SENAI, ofertados de forma gratuita à população porque a gestão Crescendo Com Seu Povo assegura a contrapartida às instituições do Sistema S.

