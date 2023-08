Ronaldo Lopes inaugura Praça do Jatobá e anuncia mais investimentos para a comunidade

O governo Ronaldo Lopes/João Lucas entregou nesta quinta-feira, 10, mais um investimento que melhora a qualidade de vida da população, principalmente das comunidades relegadas ao esquecimento até o início da administração feita por penedenses e para o povo penedense.

A obra realizada com recursos próprios do município – outro diferencial positivo do governo atual em relação aos antecessores – é resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e também a Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

“É uma praça que realmente estava muito abandonada, vamos dizer assim, durante outras administrações, e agora nós fizemos uma praça digna do povo aqui do Jatobá. É uma praça moderna, com bancos, gramado, mesas, brinquedos para as crianças, iluminação nova e nós estamos muito felizes porque estamos vendo a felicidade das pessoas”, pontua Ronaldo Lopes, anunciando mais investimentos.

Sensível aos reclames da população, ele informou a recuperação do calçamento das ruas do entorno da praça e de 25 moradias da comunidade danificadas pelas chuvas, além da ampliação da iluminação pública no aterro da Lagoa do Oiteiro.

Ronaldo Lopes também divulgou a inauguração, em setembro, das melhorias em mobilidade e acessibilidade para moradores das encostas do bairro Senhor do Bonfim, o Oiteiro, onde a escadaria principal recebe investimentos do Vida Nova nas Grotas, programa que o Governo de Alagoas realiza em parceria com a Prefeitura de Penedo que também irá beneficiar a comunidade Castro Alves, popular Bititinga.

“Agora fica muito clara a diferença quando um filho de Penedo administra a cidade. As obras que nós fazemos têm começo, meio e fim”, afirma Ronaldo Lopes sobre o seu compromisso e o do vice-prefeito João Lucas com o mandato e a população, trabalho que tem o reconhecimento da população.

“Os penedenses estão de parabéns por eleger um prefeito filho de Penedo que faz o que estamos vendo. Isso aqui antigamente era um lamaçal, com uma cacimba onde o povo lavava roupa com água sem qualidade. Penedo era um gigante adormecido que hoje está em pé e acelerado”, comparou o líder comunitário Raimundo do Leite, ex-vereador que também destacou o apoio da Câmara Municipal de Penedo aos avanços incontestáveis.

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente Irmão João, a população cobra ações do governo porque sabe que será atendida.

“Nós temos um prefeito que atende a cidade e a zona rural da mesma forma, com investimentos em todos os setores, inclusive áreas de lazer como esta, porque Ronaldo Lopes visa o crescimento do município, sem fazer diferença em quem votou contra ou favor e o nosso trabalho é esse, cuidar do povo”, afirma o gestor da pasta que executa serviços em parceria com a Seinfra.

“Agora é o tempo de caminharmos com Ronaldo Lopes por muito tempo”, resume o vereador Bili Marques, com experiência de quase 30 anos no legislativo penedense e acompanhamento próximo de todas as gestões municipais nas últimas três décadas, destacando que os investimentos feitos em parceria com os governos estadual ou federal só acontecem porque o gestor se empenha, junto às demais esferas de governo, para trazer ações de desenvolvimento para o município.

“Tudo isso acontece porque temos uma equipe comprometida com o trabalho, com o povo de Penedo, e eu fico muito feliz porque estamos vendo a população satisfeita e vamos continuar fazendo muito mais porque nós fomos eleitos para isso para trabalhar e cuidar dos penedenses”, destaca Ronaldo Lopes.

SECOM PMP