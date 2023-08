Ronaldo Lopes lança o Minha Chance, maior programa de capacitação profissional gratuita para o povo de Penedo

Investir na qualificação pessoal e profissional é fundamental para o desenvolvimento de uma população e seu município, como ocorre em Penedo, onde a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas lançou o Programa Minha Chance, a maior iniciativa de formação profissional articulada pela administração municipal.

Com recursos da Prefeitura de Penedo, o governo firmou parceria com Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e que trouxe a melhor instituição formadora de mão de obra especializada do Brasil para a cidade.

O programa que envolve diretamente a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) vai capacitar mais de três mil pessoas em onze áreas distintas, todas em cursos gratuitos que têm inscrição aberta até o dia 25 para Almoxarife, Assistente Administrativo, Confeiteiro, Costureiro, Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica, Mecânico de Carro, Mecânico de Motocicleta, Pedreiro e Soldador de Estruturas e Tubulações.

O Programa Minha Chance está disponível para pessoas residentes em Penedo, com idade a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. A matrícula exige documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF, número do NIS, comprovante de residência atualizado, histórico escolar ou certificado de conclusão com validade em dia.

Até as 11h30 desta sexta-feira, 16, mais de 340 matrículas foram registradas na unidade móvel do Senai estacionada na Avenida Floriano Peixoto, em frente ao Theatro Sete de Setembro, onde o Programa Minha Chance foi lançado na noite desta quinta-feira, 17.

“Este é um dos eventos mais importantes da nossa gestão porque a nossa prioridade é promover condições para a geração de emprego e renda em Penedo”, frisou o Prefeito Ronaldo Lopes em seu pronunciamento, agradecendo a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA), instituição parceira na iniciativa que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho e o empreendedorismo.

Ele ressaltou ainda ações anteriores e em andamento, também sobre a preparação de mão de obra local qualificada para o setor de hotelaria e serviços, desenvolvidas com apoio do Senac e do Sebrae.

Além disso, o convênio com o Sesi/Senai prevê cursos específicos para estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) matriculados e assíduos nas turmas ofertadas pela Prefeitura de Penedo, qualificação que ainda será lançada.

O vice-prefeito João Lucas ressaltou um aspecto importante do benefício gerado pela política pública adotada com Ronaldo Lopes. “Não existe investimento maior do que na preparação do povo, no conhecimento, e isso é algo que ninguém tira de você, por isso a nossa gestão traz esses cursos gratuitos, com diploma do Senai, e sem que ninguém precise sair daqui pra fazer isso, como acontecia antes”.

“Hoje, Penedo tem políticos na administração do município compromissados com as pessoas”, afirmou João Lucas, frisando que há emprego disponível justamente por falta de pessoas qualificada.

A transformação positiva em Penedo é vista em outros municípios do estado, como observa o secretário executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, que representou o governador Paulo Dantas na solenidade que lotou o Theatro Sete de Setembro.

Ele ressaltou a medida administrativa que desvinculou o setor de indústria e comércio do turismo, decisão do prefeito Ronaldo Lopes que gerou mais autonomia e celeridade para a Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa, pasta executora de ações de destaque, entre elas a inclusão, por meio de edital, entre os 12 municípios do Brasil identificados como Destino Turístico Inteligente e a um passo de ingressar na seleta rede mundial de Cidades Criativas, da Unesco.

Representando a Câmara Municipal de Penedo, o vereador Rodrigo Regueira parabenizou a oferta dos cursos profissionalizantes para os penedenses, sem custo aos inscritos, “iniciativa de extrema importância para a economia e desenvolvimento de Penedo, gerando emprego e renda para o povo”, afirmou o parlamentar.

