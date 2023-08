Rosa Weber suspende decisão sobre omissão do Congresso em regulamentar licença paternidade

A licença paternidade é um direito garantido aos trabalhadores urbanos e rurais, estabelecido pela Constituição. No entanto, a regulamentação desse direito tem sido objeto de debate no Supremo Tribunal Federal (STF). Neste artigo, vamos discutir os desdobramentos recentes desse debate e a importância da licença paternidade para os trabalhadores.

O Pedido de Vista da Ministra Rosa Weber

Recentemente, a ministra Rosa Weber suspendeu o julgamento no STF sobre a omissão do Congresso em regulamentar a licença paternidade. A ministra solicitou mais tempo para analisar o caso, mas ainda não há uma data para o retorno do julgamento. Vale destacar que a ministra tem até 90 dias para devolver o processo, mas sua aposentadoria está prevista para daqui a dois meses.

O Caso em Análise

A ação foi proposta em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), que questiona a omissão legislativa em regulamentar o direito à licença paternidade, conforme estabelecido na Constituição. A Carta Magna determina que os trabalhadores têm direito a “licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias” e a “licença paternidade, nos termos fixados em lei”.

No entanto, a Constituição estabeleceu uma regra transitória que determina um prazo de cinco dias para a licença paternidade, até que seja editada uma lei específica para regulamentar o tema. Vale ressaltar que esse prazo pode ser ampliado para 20 dias se a empresa empregadora aderir ao Programa Empresa Cidadã.

Divergências no Tribunal

Antes da suspensão do julgamento, já havia divergências entre os ministros do STF. O relator da ação, ministro Marco Aurélio, votou pela rejeição do pedido da CNTS, argumentando que não há lacuna normativa, uma vez que a Constituição estabeleceu a norma transitória de cinco dias de licença paternidade.

No entanto, cinco ministros divergiram do relator e reconheceram a omissão legislativa sobre o tema. O ministro Edson Fachin propôs um prazo de 18 meses para o Congresso editar uma lei que regulamente o direito à licença paternidade, equiparando-a à licença maternidade enquanto isso.

A ministra Carmen Lúcia seguiu a posição de Fachin, enquanto o ministro Roberto Barroso também defendeu um prazo de 18 meses para a regulamentação, mas não se manifestou sobre uma mudança provisória durante esse período. Barroso sugeriu que, após o prazo de 18 meses, seja aplicada a equiparação entre os prazos de licença paternidade e maternidade.



Por sua vez, o ministro Dias Toffoli votou apenas pelo estabelecimento de um prazo de 18 meses para o Congresso tomar as medidas legislativas necessárias para solucionar a omissão. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto de Toffoli.

A Importância da Licença Paternidade

A licença paternidade é um direito fundamental para os trabalhadores, pois permite que eles estejam presentes nos primeiros momentos de vida de seus filhos. Além disso, a licença paternidade contribui para a igualdade de gênero e para a redução das desigualdades sociais.

Durante o período de licença, o pai pode estabelecer vínculos afetivos com o bebê, auxiliar nos cuidados diários, participar de consultas médicas e apoiar a mãe nesse período de adaptação à maternidade. Essa presença paterna é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança.

Além disso, a licença paternidade também pode contribuir para a divisão mais equilibrada das responsabilidades familiares, permitindo que a mãe tenha um período de recuperação pós-parto adequado e possa retornar ao trabalho com tranquilidade.

O Impacto Social e Econômico da Licença Paternidade

A adoção de uma licença paternidade mais longa e bem regulamentada traz benefícios tanto para as famílias quanto para a sociedade como um todo. Estudos mostram que a presença do pai nos primeiros dias de vida do bebê pode contribuir para a redução da mortalidade infantil e para o fortalecimento dos laços familiares.

Além disso, a licença paternidade adequada pode contribuir para a igualdade de gênero no mercado de trabalho, uma vez que incentiva a participação ativa dos pais na criação dos filhos e diminui a sobrecarga de trabalho sobre as mulheres.

Do ponto de vista econômico, a licença paternidade também pode trazer benefícios. Estudos mostram que empresas que oferecem uma licença paternidade ampliada e bem estruturada têm maior retenção de talentos, aumentam a satisfação dos funcionários e melhoram a produtividade.

Direito Fundamental

A licença paternidade é um direito fundamental para os trabalhadores e sua regulamentação é de extrema importância para a construção de uma sociedade mais igualitária. O debate no STF sobre a omissão do Congresso em regulamentar esse direito é fundamental para garantir que os pais tenham a oportunidade de estabelecer vínculos afetivos com seus filhos nos primeiros dias de vida.

Esperamos que esse debate resulte em uma decisão que valorize a importância da licença paternidade e contribua para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.