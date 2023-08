Rose Namajunas admite que a revanche de Carla Esparza ‘foi definitivamente uma das lutas mais chatas de todos os tempos’

Rose Namajunas não adoça quando se trata de avaliar sua luta mais recente.

Já se passaram mais de 15 meses desde que o segundo reinado de Namajunas pelo título peso palha terminou de forma desfavorável no UFC 274. “Thug Rose” teve sua chance de vingar uma derrota em 2014 para Carla Esparza, mas após 25 minutos que nenhum dos lutadores se cobriu de glória, Esparza tomou uma decisão dividida para vencer novamente Namajunas pelo cinturão.

Namajunas e Esparza foram universalmente criticados pela competição apática, com fãs, lutadores e até mesmo a equipe de comentários da noite da luta se acumulando.

Olhando para trás, Namajunas sente que as críticas foram injustas?

“Não, essa foi definitivamente uma das lutas mais chatas de todos os tempos”, disse Namajunas na quarta-feira no media day do UFC Paris. “Não sei, acho que ser um lutador é um pouco diferente quando alguém – porque não é só um esporte para mim, é uma arte, então quando alguém critica sua arte você fica um pouco emocionado com isso.

“Em última análise, é justo dizer o que eles tinham a dizer, porque nada realmente aconteceu. Eu estava meio que emocionado com isso porque senti que sempre há essa coisa tácita de ‘o desafiante tem que aceitar para conseguir’, mas seja o que for, a culpa é minha.

Antes desse desempenho decepcionante, Namajunas compilou uma série de destaques em sua carreira, com finalizações memoráveis ​​​​de Zhang Weili e Joanna Jedrzejczyk, entre outros, e ela participou de várias competições emocionantes que foram até o fim.

Ela admitiu que a recepção dura a uma rara noite de folga inicialmente a incomodou.

“Sim no começo, mas eu meio que mereci”, disse Namajunas. “Fiquei um pouco amargo. Eu só tive que sair um pouco dos meus sentimentos e perceber que posso ter coisas e desafios com os quais lidar, mas isso não é da conta de ninguém. Eles estão aqui apenas para se inspirar, se divertir ou aprender alguma coisa e esse é o meu trabalho como artista marcial: ir lá e fazer o meu trabalho.”

Namajunas busca um novo começo em uma nova divisão no sábado, quando subir até 125 libras para enfrentar o principal candidato, Manon Fiorot. Uma vitória aumentaria Namajunas no ranking dos pesos mosca e potencialmente a tornaria a candidata número 1 ao vencedor do confronto pelo título de 16 de setembro entre a campeã Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko.

Por enquanto, Namajunas está focada apenas em Fiorot e está feliz em deixar que outros falem por ela.

“Sem expectativas”, disse Namajunas quando questionada se ela terá uma disputa pelo título após o UFC Paris. “Eu apenas espero e oro para que Deus me use de uma forma que eu possa glorificá-lo e espero ter um bom desempenho e poder inspirar as pessoas e espero que todo o resto se resolva sozinho. Com certeza seria a realização de um sonho, como eu disse, que estava nos meus objetivos. Mas não estou olhando muito para frente, estou apenas no momento.”

Assista ao scrum completo de Namajunas no UFC Paris, cortesia do The Mac Life.