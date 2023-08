Rose Namajunas estava perto de se aposentar após derrota no UFC 274: ‘Eu definitivamente pensei que tinha acabado’

Rose Namajunas pode ver o fim da estrada depois de sua luta mais recente.

A tão difamada derrota do título peso-palha para Carla Esparza no UFC 274 deixou os fãs se perguntando como Namajunas poderia ter uma atuação ruim em um palco tão grande, algo que Namajunas pensou sobre si mesma durante seu hiato nas competições. Com poucas palavras da própria lutadora durante a maior parte dos últimos 14 meses, não ficou claro se Namajunas planejava competir novamente.

De acordo com Namajunas, ela questionava seu futuro tanto quanto qualquer um.

“Eu definitivamente pensei que tinha acabado por um bom tempo”, disse Namajunas em A Hora do MMA. “Eu estava tipo – definitivamente há uma série de coisas, mas do jeito que me senti no vestiário, simplesmente não me senti agressivo e senti que realmente não queria machucar ninguém. Então eu pensei, ‘Acho que terminei’. Há definitivamente um monte de outros fatores que entraram nisso. Obviamente, não é a primeira vez que questiono se devo continuar fazendo isso ou não. Eu já tinha conseguido ser campeão, defender o cinturão de campeão, e depois perder, e aí mesmo nessa hora que eu perdi e quando decidi relutar com a Andrade e eu a queria porque queria consertar aquele erro, para mim, Nunca pensei em minha mente: ‘Vou chegar ao cinturão de novo’. Essa era a última coisa em minha mente, mas como um artista marcial, eu precisava ter aquela luta. E então foi como, acho que posso continuar. Aí acabei virando campeão de novo e isso teve muito significado.

“Depois da Carla, foi meio que esqueci exatamente todos os fatores. Eu sei que havia mais do que apenas o sentimento de realmente não querer participar da violência. Foi apenas uma coisa espiritual. Eu meio que questionei se Deus queria ou não que eu continuasse e talvez isso não faça parte de uma vida piedosa. Mas eu meio que voltei para, ‘Não, isso é definitivamente o que Deus me chamou para fazer.’ Ele meio que tem diferentes dons especiais para todos e algumas pessoas são guerreiras e algumas pessoas são pregadores, então obviamente eu fui presenteado com o espírito guerreiro e apenas algo especial. Sei que não tenho muito tempo sobrando, mas sei que Ele ainda não terminou comigo neste capítulo. Eu sempre tive todos esses objetivos diferentes, objetivos financeiros e objetivos pessoais, e me tornar o campeão, todas essas coisas, e então um dos últimos objetivos da minha lista era talvez eu pudesse me tornar campeão de duas divisões. Isso tem muitos pontos de interrogação, mas é onde estamos agora.”

Se Namajunas tivesse pendurado as luvas, ela teria deixado o jogo de luta com um currículo ilustre em apenas 16 lutas na carreira. “Thug Rose” é bicampeã peso palha com vitórias contra quem é quem das melhores lutadoras do mundo, incluindo a atual campeã Zhang Weili (duas vezes), Joanna Jedrzejczyk (duas vezes) e Jessica Andrade.

Ainda assim, Namajunas admite que uma derrota tranquila para Esparza teria doído, mesmo com as reservas que ela tem há muito tempo sobre esportes de combate.

“É claro que, como músico, quando você acaba voltando para o tom inicial, isso parece meio estranho”, disse Namajunas. “Você não pode terminar uma música assim. Só tendo uma luta atípica, sempre fui um lutador agressivo, sempre fui um lutador empolgante, nunca tive uma luta realmente chata, mesmo lutas que perdi. … Mas eu sempre estava em paz com isso porque se Deus não quer que eu lute, foi assim que me senti por um segundo. Se isso é errado ou não é uma coisa boa de se fazer como pessoa, não quero fazer parte disso, independentemente do que o mundo pense ou do que eu queira fazer ou qualquer coisa assim. Eu só quero fazer o que Ele quer que eu faça.

“Naquele momento, eu meio que questionei isso, especialmente porque não é tanto o ato de lutar em si, mas apenas às vezes o lado do entretenimento, onde as pessoas literalmente pagam dinheiro para assistir à violência. Para mim, isso meio que me incomodou. Para mim, é mais uma coisa educacional e uma arte, e é como todas essas coisas combinadas. Mas eu sei que há uma boa parte da população que literalmente assiste apenas para ver sangue e violência, então isso meio que pesa em mim às vezes.”

Para Namajunas, foi uma percepção gradual de que a violência na gaiola entrava em conflito com sua natureza mais pacífica. Ela descreve isso como uma “fortaleza” em torno de si mesma, à medida que se torna mais estável em aspectos de sua vida fora da luta.

Agora que ela está definida para voltar no peso mosca contra a principal contendora Manon Fiorot no UFC Paris em 2 de setembro, Namajunas diz que tem uma nova perspectiva em sua carreira, pelo tempo que durar.

“Tenho sentido algo especial, como uma energia muito especial”, disse Namajunas. “Eu diria o Espírito Santo, mas apenas um sentimento de liberdade. Acho que antes, enquanto lutava, precisava ‘realizar meu destino de me tornar um campeão!’ e tal, mas eu já sei que sou um campeão, então agora posso ser livre para lutar como quero, me preparar como quero e me divertir.

“Então quando [Namajunas’ partner] pat [Barry] estava encurralando Alonzo [Menifield] para sua última luta, acho que foi em Las Vegas ou algo assim para a Semana Internacional da Luta, ele disse que Robbie Lawler estava nos bastidores. Ele o viu no vestiário, foi legal apenas testemunhar esse sentimento de ‘isso é divertido, lutar é divertido’. Porque isso foi [Lawler’s] Na última luta, acho que não houve pressão, mas ele estava descrevendo como não havia uma sensação de… Foram apenas sentimentos bons, sabe? Então, fiquei meio inspirado por isso, porque fazemos grandes negócios sobre pequenas coisas e, no final das contas, tudo isso é apenas um grão de areia no grande esquema das coisas. Minha história, por mais que possa ser extremamente inspiradora para tantas pessoas e ter esse efeito cascata, todos esses altos e baixos, também é apenas esse grão de areia.”

Se Namajunas derrotar Fiorot – atualmente o número 5 no peso mosca no MMA Fighting Global Rankings – ela imediatamente passará para a frente da linha de contendores e poderá em breve ter a chance de se juntar à ilustre lista de campeões de duas divisões do UFC.

Isso reforçaria o já incrível legado de Namajunas e ela quer deixar claro que está envolvida no que pode ser um capítulo decisivo, apesar de qualquer dúvida.

“Definitivamente estou de volta”, disse Namajunas. “Com certeza vou lutar. Um pé dentro, um pé fora, tem sido minha vida inteira. Joanna me chamou de mentalmente instável por um motivo, mas reconheço isso e não tenho medo – acho que muitas pessoas têm medo de ser vulneráveis ​​e falar sobre como realmente se sentem e sinto que, quando dizem isso em voz alta, todos de repente, então é real e eles não podem fazer nada a respeito. Não, uma vez que digo algo, como realmente me sinto, esse é o primeiro passo para fazer algo a respeito.

“Tenho um pé dentro, um pé fora há muitos anos, em muitas lutas. É apenas uma daquelas coisas e este é um esporte muito complicado e algo que fazemos. É quase como uma droga também. É maravilhoso.”